Destinații de Revelion luate cu asalt! Avioanele și trenurile sunt pline de oameni: „Nu avem bani să-l facem în România"

Destinații de Revelion luate cu asalt! Avioanele și trenurile sunt pline de oameni: „Nu avem bani să-l facem în România”

Ana Beatrice
30 dec. 2025, 20:01
Destinații de Revelion luate cu asalt! Avioanele și trenurile sunt pline de oameni: „Nu avem bani să-l facem în România”
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce destinații au ales românii pentru vacanța de Revelion
  2. De ce aleg tot mai mulți stațiunile de pe Valea Prahovei

S-au aglomerat nu doar șoselele, ci și aeroporturile și gările, devenite adevărate noduri de plecare. Traficul aerian a atins cote record, iar marți, numai de pe Aeroportul Otopeni, au decolat peste 200 de avioane. Terminalele sunt pline de români nerăbdători să-și înceapă vacanțele de Revelion.

Ce destinații au ales românii pentru vacanța de Revelion

Unii norocoși au fugit de frig și au ales destinații cu soare și temperaturi blânde. Alții au preferat orașele europene pline de lumină și atmosferă festivă pentru noaptea dintre ani. Cei grăbiți să ajungă la munte au urcat în trenuri, hotărâți să prindă la timp distracția de pe pârtii.

Cu valize mari, planuri bine făcute și mult entuziasm, mii de oameni au luat cu asalt aeroportul. „Mergem în Varșovia, vrem să ne plimbăm, să vizităm muzee și să petrecem acolo Revelionul”, au spus doi călători pentru stirileprotv.ro. De ce au ales capitala Poloniei? „ Nu avem bani să-l facem în România”

Alții au ales Berlinul: „Ne-am uitat la biletele de avion, am văzut că sunt rezonabile ca preţ şi am zis să plecăm”

Destinațiile surpriză nu s-au oprit aici. „În Praga. Suntem 10 oameni, vrem să vizităm, să ne distrăm și, evident, să ne bucurăm de berea celebră”, a povestit un călător.

Iar cei mai norocoși au ales să lase frigul în urmă și să fugă la soare. „Mergem în vacanţă, în Bangkok. Undeva la cald, fac chestia asta de patru ani de zile şi am zis să schimbăm un pic frigul de aici”.

De ce aleg tot mai mulți stațiunile de pe Valea Prahovei

În același timp, mulți au ales muntele și au pornit spre stațiunile de pe Valea Prahovei. Ca să evite cozile de pe șosele, au preferat trenul, iar biletele au fost cumpărate chiar și cu două săptămâni înainte. Grupuri mari, prieteni, familii întregi au planuri mari pentru Revelion.

„Ne-am strâns mai mulţi, 40 de inşi”, a declarat un băiat. Cum se vor distra? Simplu și direct: „Bem, ne distram, cântăm, dansăm.”

