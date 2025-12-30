Valul de scumpiri cu care s-au confruntat românii continuă și în 2026. Vacanțele, deja un lux pentru o mare parte dintre oameni, o să fie încă și mai scumpe din ianuarie. Creșterile de tarife se vor vedea, în special, la apartamentele închiriate în regim hotelier.

De ce vor crește tarifele la apartamentele închiriate în regim hotelier

Proprietarii, deși nu își doresc să majoreze prețul de închiriere, se văd nevoiți să o facă din cauza noilor reguli de impozitare. Prețul cazării ar putea fi până la 40% mai mare. Și dacă asta nu era suficient, turiștii care ajung în București vor fi nevoiți să achite și o taxă de 2 euro pentru fiecare noapte petrecută în .

Care va fi prețul pentru o noapte de cazare în București

În 2025, prețul pentru un apartament cu două camere, închiriat în regim hotelier, în zona Cotroceni, a fost 350 de lei. Astfel, turiștii care ajungeau în Capitală se puteau bucura de un tot confortul unui hotel, dar la un preț mai redus. Situația se schimbă radical începând cu anul viitor. Pentru același apartament, o persoană va plăti 500 de lei per noapte.

Majorarea vine ca urmare a unei schimbări legislative când vine vorba de impozitarea veniturilor obținute prin închiriere în regim hotelier. Începând cu 1 ianuarie 2026, o treime din încasări sunt scutite de taxe, iar restul este impozitat cu 10%.

„Estimez că creșterea vă fi de 30-40 la suta de anul viitor că să putem să ne acoperim toate taxele care trebuie să le plătim către autorități”, a declarat Elena Alexandru, administrator apartamente în regim hotelier, pentru Observator News.

Cum pot afecta scumpirile turismul din România

Iar dacă creșterea prețurilor nu era suficientă pentru a descuraja turismului în București, administrația Capitalei a decis impunerea unei taxe suplimentare pentru turiști.

„Taxa de turist, la primărie, anul trecut aveam 0,2 % din venituri iar acum 10 lei pe turist pe zi. Dacă facem un calcul, pentru 4 persoane cazate 3 zile ajungem practic să plătim 120 lei către doar taxa de turist”, a mai explicat Elena Alexandru.

Experții în turism îi avertizează pe antreprenori să nu exagereze cu scumpiri, căci nu ar vrea să afecteze încă și mai mult fluxul de străini care vin să ne viziteze țara. Chiar și în ultimii ani, în care România a fost o țară accesibilă, țara noastră s-a clasat pe ultimul loc în UE la numărul de turiști străini pe care i-a atras.