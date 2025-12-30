B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rețeta perfectă pentru anotimpul rece! Cum se prepară ceapa umplută cu carne și orez

Rețeta perfectă pentru anotimpul rece! Cum se prepară ceapa umplută cu carne și orez

B1.ro
30 dec. 2025, 23:59
Rețeta perfectă pentru anotimpul rece! Cum se prepară ceapa umplută cu carne și orez
Sursă foto: TikTok/ @cosanzenele.gatesc
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru a prepara ceapa umplută cu carne și orez
  2. Cum se prepară

Iarna, când temperaturile scad, iar activitățile care pot fi făcute afară sunt din ce în ce mai puține, este anotimpul perfect pentru a încerca rețete noi. Ceapa umplută cu carne și orez este unul dintre preparatele inedite, pe care cel mai probabil nu l-ai încercat, și de care te vei îndrăgosti de la prima îmbucătură.

De ce ingrediente ai nevoie pentru a prepara ceapa umplută cu carne și orez

  • 4 cepe mari;
  • 200 g orez cu bob rotund;
  • 200 g carne tocată (amestec vită și porc);
  • 1 ardei roșu;
  • 1 legătură de pătrunjel;
  • 1 ceapă;
  • 3 căței de usturoi;
  • 1 morcov;
  • 2 linguri pastă de tomate;
  • 500 ml sos de roșii;
  • sare și piper după gust.

Cum se prepară

Primul pas este curățarea cepelor de coajă și crestarea lor bază, astfel încât foile să se poată desprinde ulterior. Cepele se pun la fiert în apă cu sare. Acest proces ar trebui să dureze în jur de 20 de minute sau până când straturile se înmoaie și devin ușor de manevrat.

În paralel, se pregătește umplutura. Într-un bol încăpător se pun carnea tocată, orezul spălat, ardeiul roșu tăiat cubulețe, ceapa mărunțită, usturoiul zdrobit, morcovul dat pe răzătoare și pătrunjelul tocat. Se adaugă pasta de tomate, sare și piper, apoi se amestecă bine toate ingredientele până la omogenizare.

După ce cepele au fiert, foile se desprind cu atenție. Compoziția se adaugă pe fiecare foaie care, ulterior, se rulează. Fiecare rulou se va așeza pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, apoi se va unge cu puțin ulei. Deasupra se toarnă sosul de roșii amestecat cu puțină apă.

Rulourile se acoperă cu o hârtie de copt umezită, iar tava este gata de băgat la cuptor, timp de aproximativ 60-70 de minute. Înainte ca tava să fie introdusă, cuptorul trebuie preîncălzit la 180°C.

Preparatul a făcut furori pe TikTok, nu doar pentru ingeniozitate sa și ușurința cu care se prepară, dar și pentru combinația de arome și texturi. Dulceața naturală a cepei se îmbină perfect cu gustul orezului și al cărnii, rezultând într-un fel de mâncare inconfundabil care, atenție, poate crea dependență.

Tags:
Citește și...
Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand puțin și bun!”
Eveniment
Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand puțin și bun!”
România continuă campania de sprijin pentru Ucraina. Câți bani alocă pentru apărarea țării vecine
Eveniment
România continuă campania de sprijin pentru Ucraina. Câți bani alocă pentru apărarea țării vecine
Cum să îți îmbunătățești capacitatea de concentrare când practici jocuri de casino online
Eveniment
Cum să îți îmbunătățești capacitatea de concentrare când practici jocuri de casino online
Revelionul golește rafturile magazinelor. Ce au cumpărat românii cel mai rapid
Eveniment
Revelionul golește rafturile magazinelor. Ce au cumpărat românii cel mai rapid
Vacanțele în țară devin și mai puțin accesibile de la 1 ianuarie. Serviciul care se va scumpi și cu 40%
Eveniment
Vacanțele în țară devin și mai puțin accesibile de la 1 ianuarie. Serviciul care se va scumpi și cu 40%
Noi măsuri de austeritate anunțate de Guvern. Angajații primesc mai puțini bani la concediul medical
Eveniment
Noi măsuri de austeritate anunțate de Guvern. Angajații primesc mai puțini bani la concediul medical
Specialiștii trag un semnal de alarmă înainte de Revelion! De unde este mai sigur să cumperi salată de boeuf și piftia
Eveniment
Specialiștii trag un semnal de alarmă înainte de Revelion! De unde este mai sigur să cumperi salată de boeuf și piftia
Destinații de Revelion luate cu asalt! Avioanele și trenurile sunt pline de oameni: „Nu avem bani să-l facem în România”
Eveniment
Destinații de Revelion luate cu asalt! Avioanele și trenurile sunt pline de oameni: „Nu avem bani să-l facem în România”
Mai multe firme de curierat din țară, luate la verificat de polițiști. Ce au găsit autoritățile în colete
Eveniment
Mai multe firme de curierat din țară, luate la verificat de polițiști. Ce au găsit autoritățile în colete
Cum află oamenii de la sat dacă urmează ploi, secetă sau ierni grele. Metoda veche de sute de ani care încă funcționează
Eveniment
Cum află oamenii de la sat dacă urmează ploi, secetă sau ierni grele. Metoda veche de sute de ani care încă funcționează
Ultima oră
23:57 - Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand puțin și bun!”
23:41 - România continuă campania de sprijin pentru Ucraina. Câți bani alocă pentru apărarea țării vecine
23:26 - Mihai Trăistariu visează la „nemurire” și vrea să-i ajute și pe români să trăiască mai mult: „Mă tentează să-mi fac un centru de sănătate, de geriatrie”
23:14 - Cum să îți îmbunătățești capacitatea de concentrare când practici jocuri de casino online
23:04 - Theo Rose a stârnit amuzamentul internauților! Ce mesaj ar fi primit vedeta de la o rudă decedată: „O să mă rog și mai puternic de acum”
22:47 - Revelionul golește rafturile magazinelor. Ce au cumpărat românii cel mai rapid
22:31 - Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei din Capitală? Prețul celui mai scump pachet este echivalentul unei vacanțe într-o stațiune luxoasă din Elveția
21:59 - Vacanțele în țară devin și mai puțin accesibile de la 1 ianuarie. Serviciul care se va scumpi și cu 40%
21:52 - Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vine cu „o veste foarte bună pentru finanțele publice”. 2026 se anunță un an mai bun pentru economia țării
21:22 - Ilie Bolojan, concluzii după primele șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât ni l-am propus” / În ce condiții nu vor mai exista majorări de taxe și impozite în 2026