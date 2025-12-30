Carmen Barcan a realizat un meniu de echilibrat, savuros și plin de culoare. Propunerile celebrului terapeut al vedetelor îmbină armonios sănătatea cu plăcerea culinară. Ea a prezentat această variantă modernă și atent concepută în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”.

Carmen Barcan consideră că masa de Anul Nou trebuie pregătită cu atenție și echilibru. Ea subliniază că este important să ne bucurăm de sărbătoare fără riscul de a acumula kilograme nedorite.

„Eu recomand puțin și bun! Dacă mâncăm din toate foarte mult o să avem probleme de sănătate și kilograme în plus. Nu ne dorim să pășim cu kilograme în plus în 2026. În trebuie să ne bucurăm și să ne simțim bine!

Masa trebuie să arate bine și să pregătim mâncare în funcție de numărul persoanelor care sunt invitate la masă, să ținem cont și de cantitatea de mâncare pregătită pentru masa respectivă. Dacă suntem două persoane la masă, să pregătim masa strict pentru două persoane. Noi avem tendința să facem mâncare mai multă și când vedem atâta mâncare pe masă vrem să gustăm din fiecare fel.

O masă simplă, frumos aranjată, cu veselă și tacâmuri de calitate – pentru că și coloristica contează foarte mult – este foarte importantă. Dacă masa arată bine, noi mâncăm puțin de obicei, cât mai simplă și deloc încărcată ca să mâncăm puțin și corect. În funcție de cum este așezată masa așa vom mânca și noi. Cu cât sunt mai multe pe masă cu atât mâncăm mai mult și alandala”, a declarat ea, notează click.ro.

Ce alegem la antreu ca să fie gustos, elegant și prietenos cu silueta

Cunoscutul terapeut al vedetelor propune câteva idei simple, sănătoase și rafinate pentru antreul de Revelion. Ea recomandă ca începutul mesei să fie cât mai lejer, dar plin de savoare, fără excese inutile.

„Eu am recomandat la antreu ceva foarte simplu atunci când am prezentat variante pentru masa de Revelion. Am avut două preparte, pe bază de avocado și humus, mai precis , sfeclă roșie și nuci și humus, avocado și roșii uscate. Este recomandat ca la antreu să nu fie mai mult de 2-3 feluri.

Icrele, dacă se servesc, pot fi albe, negre, roșii, depinde depreferințe, combinate cu legume, și, tot la antreu, se pot servi brânzeturi, mai ales brânză proaspătă de capră și/sau de oaie cu struguri. O carne de bună calitate, cu semințe care ajută la tranzit foarte mult, pentru că semințele sunt foarte bune. Putem gusta din toate dar în cantități mici!”, a spus specialistul.

Ce ar trebui să alegem ca fel principal pentru masa dintre ani

Pentru felul principal de Revelion, Carmen Barcan recomandă preparate ușoare, care să nu încarce organismul.

„La felul principal recomand pește, carne de pui sau de curcan și carne de vită. Dacă avem musafiri, sau în funcție de preferințe, fiecare platou cu carne sau pește recomand să fie servit cu legume, ori la abur ori la cuptor, pentru că ajută la o digestiebună.

Se poate alege broccoli, sparanghel, roșii coapte, cartoful dulce, conopidă, morcovul si dovlecelul. Nu mâncăm carnea cu pâine, mămăligă, cu nimic. Ne simțim astfel mult mai bine după ce ingerăm, în plus așa este o masă mult mai ușoară la o ora târzie”, a explicat Carmen Barcan.

De ce nu ar trebui să lipsească tortul de ciocolată de Revelion

În ceea ce privește desertul, Carmen Barcan este convinsă că masa de Revelion nu poate fi completă fără un tort de ciocolată bine făcut.

„Ca desert recomand tortul de ciocolată care se potrivește foarte bine cu șampania. Cei care nu vor zahăr și nu au voie zahăr, pot folosi la acesta, dacă îl prepară acasă, îndulcitor. Nu recomand să avem și și tort de Revelion, prăjiturile s-au servit de Crăciun. Trebuie să fie un singur sortiment de tort dacă mergem pe varianta de dulce. Tortul este regele dintre ani. Dacă facem mai multe sortimente de torturi și de prăjituri, le amestecăm și mâncăm din toate”, a mai preczat Carmen Barcan.