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Consiliul Județean Ilfov: S-a deschis circulația pe cei 13 kilometri de A0 între Popești Leordeni – Vidra – Jilava (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 apr. 2024, 16:24
Consiliul Județean Ilfov: S-a deschis circulația pe cei 13 kilometri de A0 între Popești Leordeni - Vidra - Jilava (VIDEO)
Sursa foto: Captură Video - Consiliul Județean Ilfov / Facebook

Consiliul Județean (CJ) Ilfov a anunțat, luni, că s-a deschis circulația pe 13 kilometri din A0. Este vorba despre tronsonul care face legătura între DN4 și DN5.

Instituția a mai transmis că, în paralel, derulează lucrările de reabilitare și modernizare la DJ 401A.

CJ Ilfov anunță deschiderea circulației pe un tronson din A0

„𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗡𝗲𝘄𝘀! 𝗦-𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗵𝗶𝘀 𝗰𝗶𝗿𝗰𝘂𝗹𝗮𝘁̦𝗶𝗮 𝗽𝗲 𝗰𝗲𝗶 𝟭𝟯 𝗸𝗶𝗹𝗼𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶 𝗱𝗲 𝗔𝟬 𝗶̂𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗣𝗼𝗽𝗲𝘀̦𝘁𝗶 𝗟𝗲𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝗶 – 𝗩𝗶𝗱𝗿𝗮 – 𝗝𝗶𝗹𝗮𝘃𝗮

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Politică - 15 iul, 14:40
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Este vorba despre tronsonul care face legătura între DN4 și DN5 și care va decongestiona traficul de pe DNCB – Centura București”, a transmis CJ Ilfov, pe Facebook.

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a precizat că, astfel, cetățenii mai multor localități din sudul Ilfovului vor putea ajunge mai repede în orice alt punct al județului, în Capitală sau spre mare.

„Este 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑢𝑙 𝑐ℎ𝑒𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑣𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑢𝑙 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑 𝑎𝑙 𝑖𝑙𝑓𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑝𝑟𝑒 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑖 𝑠̦𝑖 𝑠𝑝𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡̦𝑎. 𝐶ℎ𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑐𝑎̆ 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟, 𝑡𝑜𝑡 𝑐𝑒 𝑡̦𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡̦𝑢𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑒𝑡𝑎̆𝑡̦𝑒𝑛𝑖𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝐼𝑙𝑓𝑜𝑣. 𝐴0 𝑣𝑎 fluidiza traficul 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝐼𝑙𝑓𝑜𝑣 𝑠̦𝑖 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑖”.

𝑃𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 7 𝑘𝑚 𝑎𝑖 𝑙𝑜𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 1 𝑆𝑢𝑑 𝑣𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎̆𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎̆ 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡̦𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑢 𝐷𝑁4, 𝐷𝑁5 𝑠̦𝑖 𝐷𝑁6 𝑝𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑗𝑢𝑚𝑎̆𝑡𝑎𝑡𝑒 (23,3 𝑘𝑚) 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑒𝑖 52 𝑑𝑒 𝑘𝑚 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑖-𝑖𝑛𝑒𝑙𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑠𝑢𝑑𝑖𝑐 𝑎𝑙 𝐴0.

𝑃𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑒, 𝑑𝑢𝑝𝑎̆ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟𝑙𝑎𝑙𝑡̦𝑖 9,3 𝑘𝑚 𝑎𝑖 𝑙𝑜𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 1 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑠̦𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐴0 𝑠̦𝑖 𝐴2 (𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑜𝑎𝑟𝑒𝑙𝑢𝑖).

𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐, 𝑐𝑒𝑡𝑎̆𝑡̦𝑒𝑛𝑖𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑙 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐼𝑙𝑓𝑜𝑣 – 𝐺𝐿𝐼𝑁𝐴, 𝐵𝐸𝑅𝐶𝐸𝑁𝐼, 𝑉𝐼𝐷𝑅𝐴, 𝑃𝑂𝑃𝐸𝑆̦𝑇𝐼-𝐿𝐸𝑂𝑅𝐷𝐸𝑁𝐼, 𝐵𝑅𝐴𝐺𝐴𝐷𝐼𝑅𝑈, 𝑀𝐴̆𝐺𝑈𝑅𝐸𝐿𝐸, 𝐽𝐼𝐿𝐴𝑉𝐴, 1 𝐷𝐸𝐶𝐸𝑀𝐵𝑅𝐼𝐸, 𝐶𝑂𝑅𝑁𝐸𝑇𝑈- 𝑣𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑎 𝑎𝑗𝑢𝑛𝑔𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑 𝑖̂𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑙𝑡 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡 𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡̦𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑖̂𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎̆, 𝑑𝑎𝑟 𝑠̦𝑖 𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑒, 𝑖̂𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡̦𝑎, 𝑝𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎̆ – 𝐴0 𝑠̦𝑖 𝐴2”, a declarat Hubert Thuma.

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