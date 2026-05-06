Ce poți mânca în loc de carne roșie. 4 alternative recomandate de nutriționiști pentru o dietă mai sănătoasă

Selen Osmanoglu
06 mai 2026, 08:45
Cuprins
  1. De ce reduc oamenii carnea roșie
  2. Peștele gras, o sursă importantă de nutrienți
  3. Carnea de pasăre, variantă mai slabă caloric
  4. Fructele de mare, benefice pentru inimă
  5. Proteinele vegetale, o alternativă tot mai populară

Tot mai multe persoane aleg să reducă sau să elimine carnea roșie din alimentație, în încercarea de a adopta un stil de viață mai sănătos. Nutriționiștii spun însă că există numeroase alternative gustoase și nutritive, care pot susține inclusiv sănătatea inimii.

De ce reduc oamenii carnea roșie

Carnea roșie este consumată frecvent în multe bucătării din lume, însă în ultimii ani tot mai mulți oameni încearcă să o limiteze. Motivul principal este dorința de a avea o dietă mai echilibrată și mai prietenoasă cu organismul, scrie Click.

În acest context, specialiștii în nutriție subliniază că există opțiuni care pot înlocui cu succes acest tip de carne, fără a afecta aportul de proteine.

Peștele gras, o sursă importantă de nutrienți

Una dintre cele mai recomandate alternative este peștele gras, în special somonul. Acesta este bogat în acizi grași omega-3, care contribuie la reducerea inflamației și la protejarea inimii.

Pe lângă grăsimile sănătoase, peștele oferă și un aport important de proteine, fiind ușor de integrat în diverse tipuri de diete.

Carnea de pasăre, variantă mai slabă caloric

O altă alternativă des întâlnită este carnea de pasăre. Puiul, curcanul sau chiar rața pot înlocui carnea roșie în multe preparate.

„Puiul și curcanul fără piele sunt mai bune pentru pierderea în greutate, deoarece sunt mai slabe și au mai puține calorii decât carnea roșie”, a explicat nutriționista Lisa Andrews, conform shefinds.com.

Fructele de mare, benefice pentru inimă

Fructele de mare, precum creveții, sunt și ele o opțiune populară pentru cei care vor să mănânce mai sănătos.

Acestea conțin seleniu, un antioxidant important care ajută la protejarea celulelor de efectele radicalilor liberi și susține sănătatea inimii.

Proteinele vegetale, o alternativă tot mai populară

Pentru cei care preferă o alimentație bazată pe plante, fasolea, lintea și tofu sunt surse excelente de proteine.

Aceste alimente nu doar că înlocuiesc carnea roșie, dar contribuie și la senzația de sațietate pentru mai mult timp.

„Fibrele favorizează sațietatea și te mențin sătul mai mult timp, sprijinind astfel controlul greutății”, a explicat nutriționista Krutika Nanavati.

