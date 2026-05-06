Un adolescent de 13 ani a deschis focul, marți, într-o școală din Rio Branco, capitala statului Acre. Două persoane au fost ucise, iar alte două au fost rănite, într-un atac care a șocat întreaga comunitate locală.

Atac armat la o școală din Brazilia

Incidentul s-a petrecut la Institutul Sao Jose, unde adolescentul a deschis focul asupra persoanelor aflate în incintă, conform Știrile ProTv.

Potrivit autorităților, doi angajați ai și-au pierdut viața, iar un alt adult și un elev au fost răniți. Victimele au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Suspectul, arestat. Tatăl său, reținut

Băiatul, suspectat că este autorul atacului, a fost reținut de poliție la scurt timp după incident.

De asemenea, tatăl său, proprietarul armei de foc folosite, a fost luat în custodia autorităților. Poliția civilă din Acre a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Mesajul autorităților

Guvernul local a transmis un mesaj de solidaritate după atac:

„În fața acestei tragedii, statul își exprimă cea mai profundă solidaritate cu familiile victimelor, comunitatea școlară a Institutului Sao Jose și toți profesioniștii din educație afectați de acest eveniment”.

Măsuri de urgență după atac

Autoritățile au mobilizat echipe de sprijin psihologic pentru elevi și cadre didactice, în încercarea de a gestiona impactul emoțional al tragediei.

Totodată, cursurile au fost suspendate pentru trei zile în toate școlile din stat, conform protocolului de securitate.

Un fenomen în creștere

Atacurile în unitățile de învățământ s-au înmulțit în ultimii ani în Brazilia, fenomen observat și în Statele Unite ale Americii.

Tragedia din Rio Branco readuce în atenție problema violenței în școli și necesitatea unor măsuri mai stricte de prevenție.