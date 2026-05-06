Moșii de Vară se apropie cu pași repezi, iar credincioșii din se pregătesc să respecte una dintre cele mai importante zile de pomenire a celor trecuți în neființă. Sărbătoarea are o profundă încărcătură spirituală și vine la pachet cu tradiții bine păstrate din generație în generație.

Moșii de Vară pică pe 30 mai 2026

În acest an, Moșii de Vară sunt marcați pe data de 30 mai 2026, în sâmbăta dinaintea Rusaliilor. Sărbătoarea mai este cunoscută și sub numele de Sâmbăta Morților și face parte din perioada de după Paști, scrie Click.

Data este stabilită în funcție de Rusalii, care în 2026 vor avea loc pe 31 mai, în ultima duminică a lunii. Conform tradiției ortodoxe, Moșii de Vară sunt întotdeauna celebrați în sâmbăta dinaintea Pogorârii Sfântului Duh.

Cu această ocazie, credincioșii merg la biserică, participă la slujbe religioase și rostesc rugăciuni pentru sufletele celor decedați.

Ce se dă de pomană la Moșii de Vară

Pomana oferită în această zi are o semnificație aparte. Coliva nu trebuie să lipsească, deoarece grâul simbolizează renașterea și viața veșnică.

Pe lângă colivă, românii mai oferă:

colaci sau pâine ritualică sfințită

sarmale

cozonac

plăcinte

orez cu lapte

fructe de sezon

Toate acestea sunt împărțite pentru sufletele celor adormiți, în semn de pomenire și respect.

Câte farfurii se împart

Tradiția spune că la Moșii de Vară se pregătește un număr impar de farfurii, cel mai des 5, 7 sau 9.

Există însă și obiceiuri diferite în funcție de regiune. În unele zone, gospodinele aleg să împartă 12 farfurii, număr care simbolizează cei 12 Apostoli.

De asemenea, se spune că este important ca fiecare suflet pomenit să fie „acoperit”, astfel că numărul vaselor poate varia în funcție de intenția fiecăruia.

Alte tradiții pe care trebuie să le respecți

Pe lângă pomenile oferite, există și alte obiceiuri importante în această zi.

Pe masa pregătită nu trebuie să lipsească coliva, colacii și vinul. În credința populară, sufletele celor adormiți revin acasă, motiv pentru care unii oameni lasă ușile deschise și masa întinsă.

Totodată, în ziua de Moșii de Vară:

nu se spală haine

nu se face curățenie

se evită treburile gospodărești

Mulți credincioși merg la cimitir pentru a împodobi mormintele celor dragi cu flori de tei sau nuc, în semn de respect și amintire.

Moșii de Vară rămân astfel un moment de reculegere și conexiune spirituală, în care tradițiile și credința se împletesc pentru a păstra vie memoria celor plecați dintre noi.