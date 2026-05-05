Un deținut din Craiova a evadat de la după ce a plecat de la un punct de lucru și nu a mai fost găsit.

Cine este și cum arată un deținut din Craiova care a reușit să fugă

Bărbatul căutat se numește Popescu Costinel Tiberiu, are 37 de ani și este condamnat la 11 ani și 4 luni, pentru infracțiunea de viol. Autoritățile au oferit informații despre cum arată acesta: are o înălțime de 1,65 m, constituție atletică, este ras în cap, are ochi căprui și o barbă lungă. În momentul în care a dispărut, acesta purta un trening negru și o șapcă.

Ce măsuri au luat autoritățile

Imediat după ce bărbatul a fugit, polițiștii au blocat căile de acces și au cerut sprijinul populației. Oricine îl vede sau are detalii despre locul în care se ascunde este rugat să sune de urgență la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au explicat cum s-a produs evenimentul și cine este persoana căutată:

„Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au fost sesizaţi de către Penitenciarul Craiova, cu privire la faptul că, în cursul acestei zile, deţinutul Popescu Costinel Tiberiu, de 37 de ani, aflat în executarea unei pedepse cu închisoare de 11 ani şi 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii de viol, aflat la punctul de lucru de pe strada Corneliu Coposu, a plecat într-o direcţie necunoscută şi nu a mai fost găsit”.

Aceștia au mai precizat că bărbatul a profitat de faptul că se afla la un punct de lucru exterior pentru a părăsi regimul de detenție:

„Aflat la punctul de lucru de pe strada Corneliu Coposu, a plecat într-o direcţie necunoscută şi nu a mai fost găsit”, a declarat purtătorul de cuvânt al