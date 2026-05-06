Arsenal Londra, prima finalistă a Ligii Campionilor. Britanicii s-au calificat după 1-0 cu Atletico Madrid

Adrian Teampău
06 mai 2026, 08:30
Arsenal Londra - Atletico Madrid (1-0) în Liga Campionilor Sursa foto: Hepta / DPA Images / John Walton
Cuprins
  1. Arsenal Londra, prima finalistă a Ligii Campionilor
  2. Caseta tehnică a meciului de fotbal

Arsenal Londra s-a calificat în finala Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Atletico Madrid cu scorul de 1-0 (1-0), marţi seara, pe Emirates Stadium din Londra.

Arsenal Londra, prima finalistă a Ligii Campionilor

Echipa britanică s-a calificat în finală după cea de-a doua manșă a semifinalelor pe care a disputat-o pe teren propriu. Cea de-a doua finalistă a competiției se va decide dintre PSG și Bayern Munchen. Francezii pleacă cu prima șansă la calificare Liga Campionilor, înainte de returul ce se va disputa la Munchen, după ce s-au impus la Paris cu 5-4.

Revenind la meciul de pe Emirates Stadium, Arsenal Londra s-a impus prin golul marcat de Bukayo Saka în minutul 45. În prima manșă, disputată la Madrid, cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 1-1.

Prima repriză a oferit puţine momente interesante, jocul fiind de luptă, în care cele două echipe s-au anihilat reciproc. Spaniolii au avut primele ocazii, însă Julian Alvarez (8) a fost imprecis, iar Giuliano Simeone (11) a fost blocat de Declan Rice.  Golul a venit pe finalul primei părți a jocului, când Trossard a şutat la poartă din careu, Oblak a respins, iar Bukayo Saka, pe fază, a reluat în plasă (45).

Atletico a dominat repriza a doua, dar și-a creat prea puține ocazii pentru a reuși egalarea. Giuliano Simeone a avut o şansă mare (51), dar a ratat cu poarta goală. Apoi, Griezmann a șutat, în minutul 56, dar mingea a fost respinsă de portarul Raya. Soerloth (79) a avut şi el o ocazie, dar a luftat din interiorul careului. Londonezii au ratat prin Gyokeres (66), care a șutat peste poartă de la 11 metri la centrarea ideală a lui Hincapie.

Caseta tehnică a meciului de fotbal

După victoria cu Atletico, Arsenal Londra va juca finala Champions League pentru prima oară din 2006, când a pierdut în faţa Barcelonei, la Paris. Actul final a fost programat să se dispute pe 30 mai, la Budapesta, pe Puskas Arena. Așa cum arătam mai sus, adversara „tunarilor” se va decide în semifinala dintre Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului, şi Bayern Munchen.

Meciul dintre Arsenal și Atletico Madrid s-a încheiat cu 1-0 (1-0), prin golul marcat de Bukayo Saka (45). Partida s-a jucat la Londra, pe Emirates Stadium. În tur, la Madrid, meciul s-a încheiat cu 1-1. Au luat cartonașe galbene Pubill (81), Koke (90+5), Calafiori (90+5). La Londra au evoluat echipele:

Arsenal: 1. David Raya – 4. Ben White, 2. William Saliba, 6. Gabriel Magalhaes, 33. Riccardo Calafiori (5. Piero Hincapie, 58) – 41. Declan Rice, 49. Myles Lewis-Skelly (36. Martin Zubimendi, 74) – 7. Bukayo Saka (căpitan; 20. Noni Madueke, 58), 10. Eberechi Eze (8. Martin Odegaard, 58), 19. Leandro Trossard (11. Gabriel Martinelli, 83) – 14. Viktor Gyokeres. Antrenor: Mikel Arteta.

Atletico: 13. Jan Oblak – 18. Marc Pubill, 24. Robin Le Normand (9. Alexander Soerloth, 57), 17. David Hancko, 3. Matteo Ruggeri – 20. Giuliano Simeone (5. Johnny Cardoso, 56), 14. Marcos Llorente, 6. Koke (căpitan), 22. Ademola Lookman (16. Nahuel Molina, 57) – 7. Antoine Griezmann (10. Alex Baena, 66), 19. Julian Alvarez (11. Thiago Almada, 66). Antrenor: Diego Simeone.

Arbitru: Daniel Siebert; arbitri asistenţi: Jan Seidel, Rafael Foltyn; al patrulea oficial: Tobias Stieler (toţi din Germania); Arbitru video: Bastian Dankert; arbitru asistent video: Robert Schroeder (ambii din Germania); Observator UEFA pentru arbitri: Terje Hauge (Norvegia); Delegat UEFA: Peter Palencik (Slovacia)

