Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a ajuns la Vatican într‑o vizită diplomatică menită să reducă tensiunile provocate de atacurile lui la adresa Papei Leon al XIV‑lea.

Oficialul american are programată o întâlnirea cu , joi dimineața, la , după cum a anunțat Sfântul Scaun luni, 4 mai. Înainte de plecare, secretarul de stat a declarat, jurnaliștilor, că vizita era planificată anterior. El a încercat să acrediteze ideea că obiectivul său nu este de a reface relațiile cu Suveranul Pontif, după insultele proferate de Trump la adresa acestuia.

De ce a venit Marco Rubio la Vatican?

Secretarul de stat, care se declară un catolic devotat va încerca să normalizeze relațiile cu Sfântul Scaun. Marco Rubio a ajuns la Vatican, încercând să calmeze tensiunile generate de atacurile lui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea. Cei doi au poziții divergente cu privire la războiul din Orientul Mijlociu, dar și legat de migrație.

Leon al XIV-lea, primul papă născut în America a fost atacat de Trump după apelul pe care l-a făcut la încetarea războiului din Orientul Mijlociu. De asemenea, el a avut mai multe poziții ferme în apărarea migranților, prigoniți de instituțiile de forță americane, în actuala administrație.

„Este o călătorie pe care o planificasem dinainte și, evident, au avut loc unele evenimente. (…) Sunt multe lucruri de discutat cu Vaticanul”, a declarat Rubio reporterilor, când a fost întrebat despre criticile lui Trump.

El a dat ca exemplu o chestiune care, în general, unește administrația Trump și Vaticanul – libertatea religioasă.

Conflictul dintre Donald Trump și Papa Leon

Vizita lui Marco Rubio survine după ce Donald Trump l-a atacat pe . El a afirmat, în mai multe postări pe rețelele de socializare, că acesta este slab în fața criminalității și groaznic în politica externă. Comentariile insultătoare au venit după apelul făcut de papă la încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Sfântul Pontif a respins propunerea lui Trump de a „distruge pentru totdeauna civilizația iraniană”.

Ulterior, într‑un interviu acordat conservatorului Hugh Hewitt, Trump a reluat acuzațiile și insultele. El a susținut că papa pune în pericol mulți oameni între care mulți catolici.

„Dar bănuiesc că, dacă ar fi după papă, el ar considera că este în regulă ca Iranul să dețină arme nucleare”, a spus Trump, deși Leon al XIV-lea nu a susținut niciodată acest lucru.

Mrco Rubio ajunge într-un moment tensionat cu Suveranul Pontif

Papa Leon al XIV‑lea a răspuns la aceste atacauri reafirmând rolul Bisericii în promovarea Evangheliei și a păcii. El a menționat poziția clară a Bisericii împotriva armelor nucleare. Vizita lui Marco Rubio survine în contextul acestui schimb de replici dintre cei doi.

„Misiunea Bisericii este de a propovădui Evanghelia și de a propovădui pacea. (…) Dacă cineva dorește să mă critice pentru că propovăduiesc Evanghelia, să o facă cu sinceritate. (…) Biserica s-a pronunțat împotriva tuturor armelor nucleare de ani de zile, așa că nu există nicio îndoială în privința asta, și sper pur și simplu să fiu ascultat de dragul valorii Cuvântului lui Dumnezeu”, a adăugat Papa Leon al XIV-lea.

La întrevederea cu Papa Leon, oficialul american va aborda mai multe subiecte, între care pacea din Orientul Mijlociu, controlul armamentului nuclear și migrație. Este vorba despre punctele de divergență între Casa Albă și Vatican. Rubio a menționat libertatea religioasă ca un punct comun de la care vor porni discuțiile.

De asemenea, un alt subiect va fi legat de Cuba. Statele Unite pregătesc o invazie a insulei încercând să schimbe regimul comunist. Or, Rubio, descris ca fiind cubanezo‑american, a condus eforturile administrației Trump de a exercita presiuni. Sfântul Scaun are, la rându-i o tradiție de implicare diplomatică în chestiuni legate de Cuba.