George Clooney împlinește 65 de ani. Rolurile care l-au făcut celebru în întreaga lume

Selen Osmanoglu
06 mai 2026, 07:45
George Clooney Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Cover Images
Cuprins
  1. De la visul de a juca baseball la succesul în actorie
  2. Rolul care i-a schimbat viața
  3. Ascensiunea la Hollywood și filmele de succes
  4. Oscarul pentru „Syriana”
  5. Proiecte recente și succes pe Broadway
  6. Viața personală

Unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, George Clooney, împlinește miercuri 65 de ani. De la începuturi modeste în televiziune până la statutul de regizor și scenarist respectat, cariera sa este una impresionantă, marcată de roluri memorabile și premii importante.

De la visul de a juca baseball la succesul în actorie

George Clooney s-a născut pe 6 mai 1961, în Lexington, într-o familie cu legături în lumea spectacolului. Tatăl său, Nick Clooney, era jurnalist, iar mătușa sa, Rosemary Clooney, o artistă celebră, conform www.britannica.com.

Cu toate acestea, actorul a visat inițial la o carieră în baseball. După o probă nereușită la echipa Cincinnati Reds, s-a mutat la Los Angeles pentru a-și încerca norocul în actorie.

Rolul care i-a schimbat viața

Succesul a venit în 1994, când a fost distribuit în serialul ER, unde l-a interpretat pe Dr. Doug Ross. Acest rol l-a transformat rapid într-un nume cunoscut și i-a deschis ușa către marile producții de la Hollywood.

Ascensiunea la Hollywood și filmele de succes

După apariții în filme precum Batman & Robin sau The Peacemaker, Clooney a decis să părăsească serialul și să se concentreze pe cariera cinematografică.

A urmat o serie de producții de succes, printre care:

  • Ocean’s Eleven, unde a jucat alături de Brad Pitt, Matt Damon și Julia Roberts
  • Brother, Where Art Thou?, pentru care a câștigat un Glob de Aur
  • Three Kings

Oscarul pentru „Syriana”

În 2006, actorul a câștigat premiul Oscar pentru rol secundar în Syriana, un thriller politic apreciat de critici.

În același an, a fost remarcat și pentru filmul Good Night, and Good Luck, pentru care a primit nominalizări la regie și scenariu.

Regizor, scenarist și activist

Pe lângă actorie, Clooney s-a remarcat și ca regizor, debutând cu Confessions of a Dangerous Mind. A continuat cu producții precum The Ides of March și The Midnight Sky.

De-a lungul timpului, actorul s-a implicat activ și în cauze umanitare, susținând campanii pentru combaterea sărăciei și crizei din regiunea Darfur.

Proiecte recente și succes pe Broadway

În ultimii ani, George Clooney a continuat să fie prezent pe marile ecrane. A jucat în Ticket to Paradise alături de Julia Roberts și a revenit în 2024 cu Wolfs, din nou alături de Brad Pitt.

În 2025, actorul și-a făcut debutul pe Broadway cu adaptarea Good Night, and Good Luck, unde l-a interpretat pe jurnalistul Edward R. Murrow. Spectacolul a avut un succes uriaș, stabilind recorduri de încasări.

Viața personală

După o căsătorie încheiată în 1993 cu actrița Talia Balsam, Clooney a declarat că nu se va mai căsători. Totuși, în 2014, s-a însurat cu avocata Amal Clooney.

Cei doi au împreună gemeni, Alexander și Ella, născuți în 2017, iar în 2025 familia a devenit cetățean francez naturalizat.

