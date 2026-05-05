Industria aviatică intră într-o perioadă complicată chiar înaintea unuia dintre cele mai aglomerate sezoane turistice ale anului. Mii de zboruri dispar deja din programele companiilor aeriene, iar lipsa combustibilului pentru aeronave începe să producă efecte vizibile în Europa și în alte regiuni ale lumii.

Familiile care și-au planificat vacanțe la final de mai sau la începutul verii ar putea descoperi că itinerariile rezervate cu luni înainte nu mai arată deloc la fel. Operatorii aerieni reduc numărul de zboruri, schimbă aeronavele și, în unele cazuri, renunță complet la anumite rute.

Cât de mare este impactul asupra programelor de zbor

Datele analizate de compania specializată Cirium arată că transportatorii aerieni au anulat aproximativ 13.000 de zboruri programate pentru luna mai. În paralel, aproape două milioane de locuri au dispărut din sistemele de rezervare în doar ultimele două săptămâni din aprilie, potrivit .

Cifrele arată o ajustare rapidă a capacității globale, într-un moment în care cererea pentru călătorii începe, în mod tradițional, să crească. Numărul total de locuri disponibile la nivel mondial pentru luna mai a coborât de la 132 de milioane la 130 de milioane. Primele efecte se văd deja în Marea Britanie și în mai multe state europene, unde familiile pregătite pentru vacanța de la finalul lunii mai riscă să primească notificări de anulare sau modificare.

Ce companii sunt deja afectate de lipsa combustibilului

Printre operatorii care au început să își reducă programele apar nume importante din industria aviatică europeană, inclusiv Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways și KLM. În multe cazuri, companiile nu elimină doar , ci mută pasagerii către aeronave cu capacitate mai redusă.

se numără printre companiile cele mai afectate de actuala criză și a redus aproximativ 20.000 de rute scurte din programul de vară. Măsura urmărește economisirea combustibilului și păstrarea curselor considerate esențiale.

Pe anumite piețe, tarifele au început deja să urce, mai ales pe rutele cu cerere ridicată, în timp ce conexiunile mai puțin profitabile dispar complet.

Cum ar putea fi afectați turiștii în lunile următoare

Deficitul de combustibil, asociat tensiunilor din Iran, continuă să pună presiune asupra operatorilor și ridică semne de întrebare pentru sezonul estival.

În Regatul Unit, secretarul pentru transporturi, Heidi Alexander, a anunțat suspendarea temporară a regulii privind utilizarea obligatorie a sloturilor aeroportuare. În practică, operatorii pot reduce zborurile fără riscul de a pierde acele intervale, relatează Antena3.

Pentru pasageri, asta poate însemna reprogramăriși, în unele cazuri, vacanțe mai scurte decât cele planificate inițial.