Surpriză pe teren! Numele primarului, pe tricourile unei echipe din Dâmbovița. Gestul care a stârnit reacții

Ana Beatrice
05 mai 2026, 23:22
Sursă Foto: Facebook - CS Libertatea Urziceanca
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns la această decizie controversată
  2. Cine își asumă, de fapt, inițiativa
  3. Reacții împărțite în rândul localnicilor

Un caz neașteptat a atras atenția în comuna Ciocănești, județul Dâmbovița. Numele primarului a fost inscripționat pe echipamentul echipei locale de fotbal Libertatea Urziceanca.

Sursă Foto: Facebook – CS Libertatea Urziceanca

Cum s-a ajuns la această decizie controversată

Decizia de a inscripționa numele edilului Ciprian Nilă pe echipamentul echipei Libertatea Urziceanca a atras rapid atenția. În scurt timp, au apărut reacții în mediul online și nemulțumiri în rândul localnicilor.

Amplasat vizibil, chiar în zona pieptului, acest detaliu a fost considerat de unii nepotrivit. Oamenii susțin că identitatea echipei ar trebui să primeze, nu promovarea unei persoane.

Printre vocile critice se numără și un fost jucător al clubului, care a ironizat situația, notează stirilekanald.ro. Acesta a amintit de perioada în care fotbalul însemna exclusiv pasiune și competiție, fără astfel de inițiative controversate.

După retragerea din activitate, fostul sportiv spune că nu a mai beneficiat de niciun sprijin financiar. Chiar dacă nu are o problemă personală cu primarul, acesta sugerează că există o diferență între imagine și susținerea reală a sportului local.

Cine își asumă, de fapt, inițiativa

Versiunea oficială oferită de conducerea clubului Libertatea Urziceanca schimbă perspectiva asupra întregii situații. Președintele susține că ideea inscripționării numelui primarului nu a venit din partea acestuia, ci a fost inițiativa clubului. Gestul ar fi fost gândit ca o formă de mulțumire pentru sprijinul financiar acordat echipei.

Mai mult, edilul ar fi plătit echipamentul din propriul buzunar. În opinia conducerii, acest lucru justifică pe deplin alegerea și reflectă implicarea sa directă în susținerea sportului local, potrivit sursei menționate.

Reacții împărțite în rândul localnicilor

Reacțiile din comunitate sunt împărțite după ce numele primarului Ciprian Nilă a apărut pe echipamentul echipei Libertatea Urziceanca.

O parte dintre localnici văd inițiativa ca pe un gest normal de recunoștință și o dovadă de implicare a autorităților în susținerea sportului. În același timp, există și critici care consideră că este o formă nepotrivită de promovare personală.

