Cum încearcă restaurantele să țină clienții aproape în ciuda scumpirilor

Într-un context în care tot mai puțini oameni ies în oraș din cauza , restaurantele caută soluții adaptate noilor realități. Astfel, introduc în meniu și varianta de jumătate de porție.

Clienții, mult mai atenți la cât cheltuie, aleg tot mai des această variantă mai accesibilă. „Noi tocmai ce am mâncat câte jumătate de porție. Ne-au spus că au jumate de porție și am luat din toate jumate de porție.”, a spus un cuplu pentru Observator News.

Diferența se vede clar și în nota de plată. Pentru humus și salată de vinete se plătesc 38 de lei la jumătate de porție, față de 76 de lei pentru porțiile întregi. Pe lângă economia făcută, această alegere ajută și la reducerea risipei alimentare, un beneficiu tot mai important.

Câtă mâncare irosim, de fapt, zi de zi

Risipa alimentară este o problemă serioasă în România, unde opt din zece oameni . În medie, fiecare persoană irosește aproximativ 150 de kilograme de alimente pe an. Situația se vede și în restaurante, acolo unde porțiile prea mari ajung adesea să fie lăsate în farfurie.

„De multe ori. Mi se pare că se irosește mâncare”, a declarat un client pentru sursa menționată. Din perspectiva angajaților, fenomenul este frecvent. „De multe ori ori rămânea, ori veneam noi cu ideea «haideți să vă pun asta la pachet», iar răspunsul era «nu, nu mai vreau că s-a răcit». Nu vrem să încurajăm risipa de mâncare”, a explicat un ospătar.

Tendința de a evita porțiile mari începe să se vadă și în fast-food-uri, unde clienții aleg variante mai mici. „Sunt adulți care vin și cer meniul pentru copii pentru ei înșiși. Este o porție destul de generoasă chiar dacă este pentru copii, vorbim despre 130 de grame de cartofi și 100 de grame de piept de pui strips, au de unde alege”, a precizat un manager fast-food.

De ce câștigă teren porțiile mai mici în alimentație

Tot mai mulți oameni aleg porții reduse nu doar pentru a economisi bani, ci și pentru a-și controla mai bine . Scăderea cantității de mâncare consumate este una dintre cele mai simple și eficiente metode de a reduce aportul caloric.

„Este o metodă deosebit de simplă, foarte eficientă pentru a reduce aportul caloric. Avem această cutumă generală vizavi de a termina absolut tot din farfurie, cumva indusă din copilărie, și din cauza acestei cutume avem tendința de a exagera cu porțiile”, a transmis un nutriționist.

Modelul este deja popular în , unde meniurile la jumătate au devenit un trend. Acestea sunt apreciate mai ales de persoanele care urmează tratamente injectabile pentru slăbit, deoarece își pierd pofta de mâncare și nu mai pot consuma porții mari.