Realitatea Plus se închide. Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței postului Realitatea Plus, în urma constatării că televiziunea nu și-a achitat o serie de amenzi aplicate în anul 2024, informează .

Decizia a fost luată după analizarea situației sancțiunilor restante ale mai multor televiziuni, însă cazul Realitatea Plus a atras atenția prin numărul mare de penalități neachitate.

Câte amenzi are Realitatea Plus și ce valoare au

Potrivit datelor prezentate în ședința publică, înregistrează nu mai puțin de 28 de amenzi din anul 2024, a căror valoare totală se ridică la 605.000 de lei.

În schimb, reprezentanții au precizat că sancțiunile aferente anului 2025 ar fi fost deja achitate, însă acest lucru nu a fost suficient pentru a evita sancțiunea maximă.

Decizia este definitivă, însă poate fi contestată în instanță.

Realitatea Plus se închide. Ce spune legea în astfel de situații

Legea Audiovizualului permite retragerea licenței în cazul în care un post nu face dovada plății amenzilor într-un interval de șase luni de la aplicarea acestora.

Concret, legislația prevede clar:

Art. 57 – (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii:

a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă, în termen de 12 luni de la obţinerea licenţei audiovizuale; Consiliul poate acorda două prelungiri succesive de câte 6 luni în situaţii justificate; b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului; c) ca urmare a încălcării normelor privind regimul proprietăţii în audiovizual, prevăzute la art. 46, şi a nerespectării dispoziţiilor art. 56; c 1 ) ca urmare a încălcării prevederilor alin. (8) şi (9) ale art. 44 şi ale art. 56; d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia; e) la cererea titularului.

Cum s-a luat decizia în CNA

Hotărârea a venit după mai multe ore de discuții în cadrul ședinței, la care au participat inclusiv reprezentanți ai companiei care operează postul TV.

La un moment dat, s-a propus amânarea deciziei pentru o ședință viitoare, însă această variantă nu a întrunit suficiente voturi pentru a fi adoptată.

Ulterior, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, a propus retragerea licenței, pe motivul neplății amenzilor.

Realitatea Plus se închide. Cine a votat pentru retragerea licenței

Propunerea a fost adoptată în unanimitate de membrii prezenți la vot: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma și Vasile Bănescu.

În același timp, doi membri ai CNA, Georgică Severin și Lucian Dindirică, nu au participat la vot.