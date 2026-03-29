Autoritățile sanitare atrag atenția asupra riscurilor ascunse din spatele produselor cumpărate din surse neautorizate. În pragul sărbătorilor pascale, specialiștii recomandă prudență sporită în alegerea dulciurilor tradiționale.

Ce avertizări fac autoritățile

Reprezentanții ANSVSA subliniază că produsele precum cozonacul sau pasca trebuie cumpărate exclusiv din unități autorizate, unde normele de igienă sunt respectate riguros. Aceste spații oferă garanția unui proces controlat, de la preparare până la comercializare.

„Mirosul de cozonac proaspăt scos din cuptor şi prăjiturile de casă sunt, pentru mulţi dintre noi, sufletul mesei de Paşte. Ca să vă bucuraţi de aceste bunătăţi în deplină siguranţă, vrem să vă împărtăşim câteva sfaturi despre cum să alegeţi cele mai bune produse pentru cei dragi.”, au transmis reprezentanţii , duminică, într-o postare pe Facebook

Autoritățile atrag atenția că tentația ofertelor de pe rețelele sociale poate fi înșelătoare, mai ales în lipsa unor sanitare. În astfel de situații, cumpărătorii nu au garanții privind condițiile în care au fost preparate alimentele.

Ce riscuri ascund produsele din surse necontrolate

Specialiștii avertizează că produsele provenite din spații neautorizate pot reprezenta un pericol real pentru sănătate, din cauza lipsei controalelor stricte. Contaminarea cu bacterii periculoase este unul dintre principalele riscuri asociate acestor produse.

„Alimentele cumpărate de la persoane neautorizate, care gătesc în spaţii necontrolate, pot fi un risc real pentru sănătate. Fără un control riguros, există pericolul contaminării cu bacterii periculoase, precum Salmonella sau Listeria”, mai adaugă autoritățile.

Aceste microorganisme pot provoca afecțiuni serioase, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile, precum copiii sau vârstnicii. Din acest motiv, verificarea sursei produselor devine esențială în această perioadă aglomerată, relatează Digi24.

Ce trebuie verificat înainte de cumpărare

ANSVSA recomandă consumatorilor să acorde atenție detaliilor esențiale atunci când aleg produsele pentru masa de . Integritatea ambalajului și eticheta completă sunt indicatori importanți ai siguranței alimentare.

Produsele trebuie să fie bine protejate de praf, iar cele neambalate să fie manipulate în condiții stricte de igienă. În plus, informațiile privind termenul de valabilitate și producătorul trebuie să fie clar vizibile și ușor de verificat.