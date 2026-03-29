B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Avertisment ANSVSA înainte de Paște privind cozonacul și prăjiturile. Ce riscuri ascund produsele cumpărate de pe rețelele sociale

Iulia Petcu
29 mart. 2026, 15:56
Sursa foto: Captură video YouTube / Gust și Savoare
Cuprins
  1. Ce avertizări fac autoritățile
  2. Ce riscuri ascund produsele din surse necontrolate
  3. Ce trebuie verificat înainte de cumpărare

Autoritățile sanitare atrag atenția asupra riscurilor ascunse din spatele produselor cumpărate din surse neautorizate. În pragul sărbătorilor pascale, specialiștii recomandă prudență sporită în alegerea dulciurilor tradiționale.

Ce avertizări fac autoritățile

Reprezentanții ANSVSA subliniază că produsele precum cozonacul sau pasca trebuie cumpărate exclusiv din unități autorizate, unde normele de igienă sunt respectate riguros. Aceste spații oferă garanția unui proces controlat, de la preparare până la comercializare.

„Mirosul de cozonac proaspăt scos din cuptor şi prăjiturile de casă sunt, pentru mulţi dintre noi, sufletul mesei de Paşte. Ca să vă bucuraţi de aceste bunătăţi în deplină siguranţă, vrem să vă împărtăşim câteva sfaturi despre cum să alegeţi cele mai bune produse pentru cei dragi.”, au transmis reprezentanţii ANSVSA, duminică, într-o postare pe Facebook

Autoritățile atrag atenția că tentația ofertelor de pe rețelele sociale poate fi înșelătoare, mai ales în lipsa unor controale sanitare. În astfel de situații, cumpărătorii nu au garanții privind condițiile în care au fost preparate alimentele.

Ce riscuri ascund produsele din surse necontrolate

Specialiștii avertizează că produsele provenite din spații neautorizate pot reprezenta un pericol real pentru sănătate, din cauza lipsei controalelor stricte. Contaminarea cu bacterii periculoase este unul dintre principalele riscuri asociate acestor produse.

„Alimentele cumpărate de la persoane neautorizate, care gătesc în spaţii necontrolate, pot fi un risc real pentru sănătate. Fără un control riguros, există pericolul contaminării cu bacterii periculoase, precum Salmonella sau Listeria”, mai adaugă autoritățile.

Aceste microorganisme pot provoca afecțiuni serioase, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile, precum copiii sau vârstnicii. Din acest motiv, verificarea sursei produselor devine esențială în această perioadă aglomerată, relatează Digi24.

Ce trebuie verificat înainte de cumpărare

ANSVSA recomandă consumatorilor să acorde atenție detaliilor esențiale atunci când aleg produsele pentru masa de Paște. Integritatea ambalajului și eticheta completă sunt indicatori importanți ai siguranței alimentare.

Produsele trebuie să fie bine protejate de praf, iar cele neambalate să fie manipulate în condiții stricte de igienă. În plus, informațiile privind termenul de valabilitate și producătorul trebuie să fie clar vizibile și ușor de verificat.

Tags:
Citește și...
Klaus Iohannis, apariție discretă la slujba de Florii catolice. Cum evoluează dosarul privind imobilul din Sibiu
Eveniment
Klaus Iohannis, apariție discretă la slujba de Florii catolice. Cum evoluează dosarul privind imobilul din Sibiu
Părinți acuzați de agresiune, separați de propriii copii prin ordin de protecție. Cum a fost descoperit cazul de violență
Eveniment
Părinți acuzați de agresiune, separați de propriii copii prin ordin de protecție. Cum a fost descoperit cazul de violență
Reguli noi pentru plata amenzilor în România. Ce trebuie să știe șoferii și cetățenii
Eveniment
Reguli noi pentru plata amenzilor în România. Ce trebuie să știe șoferii și cetățenii
Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)
Eveniment
Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)
Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
Eveniment
Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
Eveniment
Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele
Eveniment
Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele
România trece la ora de vară. Când are loc schimbarea și cum va fi afectată circulația trenurilor
Eveniment
România trece la ora de vară. Când are loc schimbarea și cum va fi afectată circulația trenurilor
Incendiu devastator în Turda, zeci de locuințe distruse într-o singură noapte. Cum au reușit pompierii să limiteze extinderea flăcărilor
Eveniment
Incendiu devastator în Turda, zeci de locuințe distruse într-o singură noapte. Cum au reușit pompierii să limiteze extinderea flăcărilor
Ora Pământului 2026. Când se sting luminile timp de oră și ce reprezintă gestul simbolic
Eveniment
Ora Pământului 2026. Când se sting luminile timp de oră și ce reprezintă gestul simbolic
Ultima oră
15:19 - Mircea Lucescu rămâne sub supraveghere medicală după incidentul de la Mogoșoaia. Ce mesaj a transmis despre starea sa de sănătate
14:40 - Ministrul Mediului critică dur conducerea Romsilva. Ce probleme ridică actualul contract colectiv
14:03 - Klaus Iohannis, apariție discretă la slujba de Florii catolice. Cum evoluează dosarul privind imobilul din Sibiu
13:00 - Sorin Grindeanu critică dur concedierile din administrație: „Să dai oameni afară nu reprezintă reformă”. Cum ar trebui făcută reforma în sectorul public
12:06 - UPDATE: Mircea Lucescu, transportat de urgență la spital după ce a leșinat în cantonament. Selecționerul se află la Spitalul Universitar de Urgență București
11:45 - Alertă meteo: Cod galben de ploi și ninsori în mai multe regiuni ale țării până luni dimineață. Ce zone sunt afectate de precipitații
11:13 - Procurorii propun ca Diana Șoșoacă să fie examinată psihiatric. Ce acuzații îi sunt aduse și cum răspunde europarlamentara
10:29 - Credincioșii romano-catolici sărbătoresc azi Procesiunea de Florii. Cum se modifică traficul în Capitală
09:56 - Prognoza meteo azi, 29 martie. Vreme instabilă în toată țara, cu ploi și ninsori la munte
09:19 - Părinți acuzați de agresiune, separați de propriii copii prin ordin de protecție. Cum a fost descoperit cazul de violență