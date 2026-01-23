Costinel Cosmin Zuleam a ajuns în fața judecătorilor Curții de Apel din Alba Iulia. În vârstă de 33 de ani, acesta în cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu.

Cine este Costinel Cosmin Zuleam și ce rol a avut în crima din Sibiu

Sub pază extremă și înconjurat de forțe speciale, Costinel Cosmin Zuleam a ajuns în fața judecătorilor Curții de Apel din Alba Iulia. Magistrații au confirmat măsura arestului preventiv pe numele acestuia, informează stirileprotv.ro.

Bărbatul a fost adus în România acum două zile, după ce a fost localizat în Bali în urmă cu câteva săptămâni. Ulterior, el a fost escortat până pe . În fața autorităților, acesta a spus că regretă fapta comisă în urmă cu 3 ani. Totodată, a contestat condamnarea primită în lipsă, de 30 de ani de închisoare.

Zuleam este considerat suspectul-cheie și ar fi artizanul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner. Crima a fost comisă în noiembrie 2023 și este descrisă de anchetatori ca un atac de o cruzime greu de imaginat. Potrivit informațiilor din dosar, totul ar fi fost plănuit pentru a pune mâna pe bunuri de valoare. De asemenea, suspecții ar fi urmărit și banii aflați în casa victimei.

Între timp, ceilalți doi presupuși autori ai crimei au fost capturați în Scoția și în Irlanda de Nord. La rândul lor, aceștia au fost aduși în atenția anchetatorilor.

Cum a fost localizat și reținut Costinel Cosmin Zuleam

Localizarea și în Indonezia, pe 15 ianuarie, a fost posibilă datorită unei cooperări internaționale eficiente între Poliția Română și autoritățile din Indonezia, cu sprijinul partenerilor interni și externi.

„Această localizare a fost rezultatul eforturilor depuse, activităților specifice, derulate pe parcursul a peste 2 ani, și a excelentei cooperări cu autoritățile din mai multe state, precum și cu sprijinul partenerilor interni și externi, cărora le mulțumim pe această cale”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).