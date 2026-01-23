B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Costinel Cosmin Zuleam, suspectul-cheie în crima din Sibiu, în fața Curții de Apel Alba Iulia. Bărbatul spune că regretă fapta comisă

Costinel Cosmin Zuleam, suspectul-cheie în crima din Sibiu, în fața Curții de Apel Alba Iulia. Bărbatul spune că regretă fapta comisă

Ana Beatrice
23 ian. 2026, 09:06
Costinel Cosmin Zuleam, suspectul-cheie în crima din Sibiu, în fața Curții de Apel Alba Iulia. Bărbatul spune că regretă fapta comisă
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cine este Costinel Cosmin Zuleam și ce rol a avut în crima din Sibiu
  2. Cum a fost localizat și reținut Costinel Cosmin Zuleam

Costinel Cosmin Zuleam a ajuns în fața judecătorilor Curții de Apel din Alba Iulia. În vârstă de 33 de ani, acesta este al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu.

Cine este Costinel Cosmin Zuleam și ce rol a avut în crima din Sibiu

Sub pază extremă și înconjurat de forțe speciale, Costinel Cosmin Zuleam a ajuns în fața judecătorilor Curții de Apel din Alba Iulia. Magistrații au confirmat măsura arestului preventiv pe numele acestuia, informează stirileprotv.ro.

Bărbatul a fost adus în România acum două zile, după ce a fost localizat în Bali în urmă cu câteva săptămâni. Ulterior, el a fost escortat până pe Aeroportul Otopeni. În fața autorităților, acesta a spus că regretă fapta comisă în urmă cu 3 ani. Totodată, a contestat condamnarea primită în lipsă, de 30 de ani de închisoare.

Zuleam este considerat suspectul-cheie și ar fi artizanul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner. Crima a fost comisă în noiembrie 2023 și este descrisă de anchetatori ca un atac de o cruzime greu de imaginat. Potrivit informațiilor din dosar, totul ar fi fost plănuit pentru a pune mâna pe bunuri de valoare. De asemenea, suspecții ar fi urmărit și banii aflați în casa victimei.

Între timp, ceilalți doi presupuși autori ai crimei au fost capturați în Scoția și în Irlanda de Nord. La rândul lor, aceștia au fost aduși în atenția anchetatorilor.

Cum a fost localizat și reținut Costinel Cosmin Zuleam

Localizarea și reținerea lui Zuleam în Indonezia, pe 15 ianuarie, a fost posibilă datorită unei cooperări internaționale eficiente între Poliția Română și autoritățile din Indonezia, cu sprijinul partenerilor interni și externi.

„Această localizare a fost rezultatul eforturilor depuse, activităților specifice, derulate pe parcursul a peste 2 ani, și a excelentei cooperări cu autoritățile din mai multe state, precum și cu sprijinul partenerilor interni și externi, cărora le mulțumim pe această cale”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Tags:
Citește și...
Un american stabilit în România a făcut senzație pe TikTok: „Nu e o țară sigură… cântarul nu e fericit” (VIDEO)
Eveniment
Un american stabilit în România a făcut senzație pe TikTok: „Nu e o țară sigură… cântarul nu e fericit” (VIDEO)
Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)
Eveniment
Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)
Ce înseamnă RON, acronimul leului românesc. Nu mulți știu cum s-a ajuns la această prescurtare
Eveniment
Ce înseamnă RON, acronimul leului românesc. Nu mulți știu cum s-a ajuns la această prescurtare
Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală
Eveniment
Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală
Puțini români știu asta! Cel mai mare baraj din Europa se află în România. O minune inginerească în Retezat
Eveniment
Puțini români știu asta! Cel mai mare baraj din Europa se află în România. O minune inginerească în Retezat
De ce ucid copiii? Explicațiile specialiștilor după tragedia care a îngrozit România
Eveniment
De ce ucid copiii? Explicațiile specialiștilor după tragedia care a îngrozit România
Pfizer vrea peste 560 de milioane de euro de la România pentru vaccinurile anti-COVID refuzate
Eveniment
Pfizer vrea peste 560 de milioane de euro de la România pentru vaccinurile anti-COVID refuzate
Încă un adolescent agresat. Poliția a demarat o anchetă după apariția unei înregistrări online
Eveniment
Încă un adolescent agresat. Poliția a demarat o anchetă după apariția unei înregistrări online
S-a câștigat la Loto! Orașul din România unde s-a jucat biletul de 1,1 milioane lei
Eveniment
S-a câștigat la Loto! Orașul din România unde s-a jucat biletul de 1,1 milioane lei
Muncitor român abandonat în Germania. A murit după două zile de suferință, fără ajutor medical
Eveniment
Muncitor român abandonat în Germania. A murit după două zile de suferință, fără ajutor medical
Ultima oră
10:09 - Un american stabilit în România a făcut senzație pe TikTok: „Nu e o țară sigură… cântarul nu e fericit” (VIDEO)
09:49 - Cât are de plătit Nicușor Dan, după ce impozitele s-au majorat de la 1 ianuarie: „Nu am mari proprietăți”
09:36 - Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)
09:11 - Mircea Lucescu, internat de urgență în spital. Cu ce probeme medicale se confruntă și ce simptome avea
08:55 - Ce spune Nicușor Dan, despre viitorul coaliției de guvernare: „Stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni”
08:40 - Ce înseamnă RON, acronimul leului românesc. Nu mulți știu cum s-a ajuns la această prescurtare
08:31 - Ce a vrut să transmită președintele când a spus că nu merge „teleleu” la Davos. Nicușor Dan: „Românii, în mai 2025, au votat o schimbare”
08:02 - Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală
07:33 - Frig în toată țara! Prognoza meteo, 23 ianuarie: temperaturi scăzute și cer mohorât
00:09 - Puțini români știu asta! Cel mai mare baraj din Europa se află în România. O minune inginerească în Retezat