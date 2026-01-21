Costinel Cosmin Zuleam, în vârstă de 33 de ani și domiciliat în Horezu Poenari, județul Dolj, a fost adus miercuri în România, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Zuleam urmează să fie introdus în arestul Poliției Române. Acesta este ultimul dintre cei trei suspecți implicați în uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner.

„A fost adus în țară un bărbat, de 33 de ani, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, față de care, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), potrivit .

Cum a fost localizat și reținut Costinel Cosmin Zuleam

Localizarea și reținerea lui Zuleam în , pe 15 ianuarie, a fost posibilă datorită unei cooperări internaționale eficiente între Poliția Română și autoritățile din Indonezia, cu sprijinul partenerilor interni și externi.

„Această localizare a fost rezultatul eforturilor depuse, activităților specifice, derulate pe parcursul a peste 2 ani, și a excelentei cooperări cu autoritățile din mai multe state, precum și cu sprijinul partenerilor interni și externi, cărora le mulțumim pe această cale”, a declarat sursa citată.

Ce sentințe au primit cei trei inculpați în cazul Kreiner

Doi dintre suspecți au fost condamnați în noiembrie 2025, de Tribunalul Alba, la închisoare pe viață pentru omor calificat, în timp ce Costinel Cosmin Zuleam a fost condamnat la 30 de ani de detenție.

Pronunțarea sentinței a avut loc în ședință publică, cu prezența celor doi inculpați aflați în arest la Penitenciarul Aiud.

Conform hotărârii publicate pe portalul Tribunalului Alba, Minae Marian-Cristian și Ghiță Laurențiu, acuzați de mai multe infracțiuni, vor executa pedeapsa cea mai grea, detenția pe viață, iar Zuleam, judecat în lipsă, va ispăși 30 de ani de închisoare.

Ce daune trebuie să plătească inculpații și cine sunt beneficiarii

Cei trei inculpați sunt obligați să plătească 33.644 de lei cu titlu de daune materiale și 150.000 de euro daune morale fostei partenere a victimei. De asemenea, trebuie să achite 300.000 de euro daune morale în favoarea fiicei omului de afaceri.

Fiica victimei va primi, la rămânerea definitivă a sentinței, cele 16 ceasuri furate de inculpați, în calitate de moștenitoare legală.