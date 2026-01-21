B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Primele imagini cu Costinel Cosmin Zuleam, după ce a fost adus în țară. E considerat „creierul” uciderii prin tortură a lui Adrian Kreiner. Câți ani va sta în închisoare (GALERIE FOTO)

Primele imagini cu Costinel Cosmin Zuleam, după ce a fost adus în țară. E considerat „creierul” uciderii prin tortură a lui Adrian Kreiner. Câți ani va sta în închisoare (GALERIE FOTO)

Ana Maria
21 ian. 2026, 16:01
Primele imagini cu Costinel Cosmin Zuleam, după ce a fost adus în țară. E considerat creierul uciderii prin tortură a lui Adrian Kreiner. Câți ani va sta în închisoare (GALERIE FOTO)
+ 6 poze | Vezi galeria
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum a fost localizat și reținut Costinel Cosmin Zuleam
  2. Ce sentințe au primit cei trei inculpați în cazul Kreiner
  3. Ce daune trebuie să plătească inculpații și cine sunt beneficiarii

Costinel Cosmin Zuleam, în vârstă de 33 de ani și domiciliat în Horezu Poenari, județul Dolj, a fost adus miercuri în România, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Zuleam urmează să fie introdus în arestul Poliției Române. Acesta este ultimul dintre cei trei suspecți implicați în uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner.

A fost adus în țară un bărbat, de 33 de ani, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, față de care, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), potrivit Agerpres.

Cum a fost localizat și reținut Costinel Cosmin Zuleam

Localizarea și reținerea lui Zuleam în Indonezia, pe 15 ianuarie, a fost posibilă datorită unei cooperări internaționale eficiente între Poliția Română și autoritățile din Indonezia, cu sprijinul partenerilor interni și externi.

„Această localizare a fost rezultatul eforturilor depuse, activităților specifice, derulate pe parcursul a peste 2 ani, și a excelentei cooperări cu autoritățile din mai multe state, precum și cu sprijinul partenerilor interni și externi, cărora le mulțumim pe această cale”, a declarat sursa citată.

Ce sentințe au primit cei trei inculpați în cazul Kreiner

Doi dintre suspecți au fost condamnați în noiembrie 2025, de Tribunalul Alba, la închisoare pe viață pentru omor calificat, în timp ce Costinel Cosmin Zuleam a fost condamnat la 30 de ani de detenție.

Pronunțarea sentinței a avut loc în ședință publică, cu prezența celor doi inculpați aflați în arest la Penitenciarul Aiud.

Conform hotărârii publicate pe portalul Tribunalului Alba, Minae Marian-Cristian și Ghiță Laurențiu, acuzați de mai multe infracțiuni, vor executa pedeapsa cea mai grea, detenția pe viață, iar Zuleam, judecat în lipsă, va ispăși 30 de ani de închisoare.

Ce daune trebuie să plătească inculpații și cine sunt beneficiarii

Cei trei inculpați sunt obligați să plătească 33.644 de lei cu titlu de daune materiale și 150.000 de euro daune morale fostei partenere a victimei. De asemenea, trebuie să achite 300.000 de euro daune morale în favoarea fiicei omului de afaceri.

Fiica victimei va primi, la rămânerea definitivă a sentinței, cele 16 ceasuri furate de inculpați, în calitate de moștenitoare legală.

Tags:
Citește și...
Coș plin cu doar 250 de lei! O românca stabilită în Hong Kong a mers la cumpărături în China și a rămas uimită (VIDEO)
Eveniment
Coș plin cu doar 250 de lei! O românca stabilită în Hong Kong a mers la cumpărături în China și a rămas uimită (VIDEO)
Tentativă de suicid la metroul Brâncoveanu: Salvatorii au intervenit imediat
Eveniment
Tentativă de suicid la metroul Brâncoveanu: Salvatorii au intervenit imediat
Primele județe care intră în vacanța de schi în februarie 2026. Calendarul complet pentru elevi
Eveniment
Primele județe care intră în vacanța de schi în februarie 2026. Calendarul complet pentru elevi
Gerul de afară, pericol în casă. Cum apar condensul și mucegaiul și ce riscuri ascund pentru locuință și sănătate
Eveniment
Gerul de afară, pericol în casă. Cum apar condensul și mucegaiul și ce riscuri ascund pentru locuință și sănătate
Newsweek: Probleme mari cu biletele de tratament la pensie. Întâzieri de 3 luni la acordarea lor. Care sunt cauzele?
Eveniment
Newsweek: Probleme mari cu biletele de tratament la pensie. Întâzieri de 3 luni la acordarea lor. Care sunt cauzele?
Un bărbat a murit la Spitalul Județean Brașov, după ce a fost trimis acasă de două ori, fără tratament
Eveniment
Un bărbat a murit la Spitalul Județean Brașov, după ce a fost trimis acasă de două ori, fără tratament
Tânăr venit din Bârlad, prins cerșind în Iași: s-a ridicat din scaunul cu rotile în fața polițiștilor
Eveniment
Tânăr venit din Bârlad, prins cerșind în Iași: s-a ridicat din scaunul cu rotile în fața polițiștilor
Cu cât se vând în 2026 vechile carnete CEC? Mulți români încă le au acasă
Eveniment
Cu cât se vând în 2026 vechile carnete CEC? Mulți români încă le au acasă
Planuri pentru un aeroport modern în apropierea Bistriței. Unde ar putea fi amplasată investiția strategică din Bistrița-Năsăud (FOTO)
Eveniment
Planuri pentru un aeroport modern în apropierea Bistriței. Unde ar putea fi amplasată investiția strategică din Bistrița-Năsăud (FOTO)
Nou-născut, găsit fără viață într-o geantă. O româncă este căutată de autorități
Eveniment
Nou-născut, găsit fără viață într-o geantă. O româncă este căutată de autorități
Ultima oră
18:31 - Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii
18:25 - Anamaria Prodan face dezvăluiri: ,,Mi-a dat Dumnezeu doi băieți minunați”
18:06 - Cine va pregăti Naționala de fotbal în epoca post-Lucescu. „Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
17:41 - Giganții fast-food din România profită de suferința puilor, dar nu fac niciun progres în creșterea bunăstării animalelor (Raportul „The Pecking Order 2025”)
17:32 - Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, lovitură la propria nuntă: ,,Au lăsat plicuri goale ”
17:19 - Forumul Economic de la Davos. Trump critică Europa și se laudă cu realizările de la Casa Albă
17:18 - Coș plin cu doar 250 de lei! O românca stabilită în Hong Kong a mers la cumpărături în China și a rămas uimită (VIDEO)
16:46 - Discurs agresiv al lui Donald Trump în Davos. „Dacă începem să folosim forța, nu ne mai oprim. Dacă nu ne dați Groenlanda, vă vom ține minte” (VIDEO)
16:42 - Guvernul Bolojan îi tratează pe români ca potențiali infractori. Statul introduce pedepse penale pentru cei care nu-și plătesc amenzile contravenționale. Avertismentul societății civile
16:42 - Tentativă de suicid la metroul Brâncoveanu: Salvatorii au intervenit imediat