Suveraniștii de la AUR nu mai au nicio limită. Fiica lui Vadim Tudor a luat-o pe urmele lui Simion. Gafă diplomatică de calibru (VIDEO)

Adrian A
23 ian. 2026, 13:56
Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Tortul preferat al lui Vadim Tudor
  2. Simion și tortul Groenlandei

Lidia Vadim Tudor a încercat să îl apere pe șeful ei de partid, George Simion, după ce acesta a fost criticat pentru că a tăiat un tort în forma Groenlandei, ornat cu drapelul SUA. Însă a ieșit o imensă gafă care poate duce la un război diplomatic.

Tortul preferat al lui Vadim Tudor

Într-o imagine generată cu inteligența artificială, Lidia Vadim Tudor taie dintr-un tort decorat cu steagul Ungariei, în timp ce pe fundal este un portret cu premierul maghiar Viktor Orban plângând.

Iar comentariul este: Tortul preferat al tatălui meu, Corneliu Vadim Tudor!

A încercat apoi să spună că este o glumă, însă gafa poate fi una de proporții.

„Desigur, este o glumă, vă rog să o tratați ca atare. Mai trebuie să și zâmbim în viața asta, nu orice gest e un capăt de lume.”, a explicat deputata AUR.

Corneliu Vadim Tudor a fost un nume cunoscut și criticat în Ungaria pentru poziția sa războinică față de Budapesta, iar imaginea poate duce la un război diplomatic.

Și doar un exemplu: În 2010, Corneliu Vadim Tudor cerea arestarea sau expulzarea tuturor etnicilor maghiari din România.

„Soluțiile trebuie să fie radicale. Pentru că fascismul unguresc numai de frică știe. Deci, ori arestarea, ori expluzarea din România a acestora.”, spunea atunci tribunul.

Simion și tortul Groenlandei

Postarea deputatei AUR vine în contextul în care George Simion a dat naștere unui scandal imens după ce a tăiat un tort în forma Groenlandei, ornat cu steagul SUA. S-a întâmplat la un eveniment organizat în Statele Unite de Republicans for National Renewal, un ONG cu ideologii nu chiar democratice.

Cert este că Simion s-a lăudat peste tot că el și parlamentarii AUR care l-au însoțit reprezintă România, lăsând impresia că acel gest este un gest care ar prezenta poziția oficială a Bucureștiului în privința Groenlandei.

Din fericire, nimeni, în afara extremiștilor republicani, nu l-a luat în serios.

Acum, Simion a încercat și el să mai îndulcească situația, postând un clip în care mănâncă biscuți cu drapelul României. Și lansează și niște ironii la adresa celor care l-au pus la colț pentru prostia cu tortul.

