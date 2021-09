„Cotidianul” lansează volumul „Trecerea la Prostocrație”. Cornel Nistorescu: „Am vrut să scoatem această carte ca să se vadă că noi am zis”

„Cotidianul” lansează volumul „Trecerea la Prostocrație”, într-un eveniment ce va avea loc în data de 15 septembrie, ora 18.30, la hotelul Crowne Plaza, în Sala Crowne Balkroom.

Această carte este o culegere de articole, publicate în ziarul dar și pe site-ul cotidianul. Titlul volumului este inspirat din articolul Trecerea la prostocrație, semnat de Andrei Marga. Printre autori se numără Radu Călin Marga, Călin Marchievici, Grigore L Culianu, Sergiu Miat, Andrei Marga, Cornel Nistorescu.

De ce „Trecerea la Prostocrație”?

„Noi ne am făcut datoria! Am încercat să spunem pericolele care ne pasc, abuzurile, derapajele care se produc în societate. Netul se duce, se șterge, dispare. Am tipărit o carte în speranța că oamenii care vor să rețină semnalele noastre, care vor să le aibă ca probă, și noi, ca și conștiință, ca jurnaliști, că ne-am făcut datoria.

Am vrut să scoatem această carte ca să se vadă că noi am zis. Domnule, că nu-i privește, că nu vor, că o să ne bată, …O să facă pe dracul. Noi ne-am făcut datoria spunându-le oamenilor ce li se întâmplă, ce-i paște, care sunt pericolele care planează asupra societății democratice și asupra libertăților„, a declarat Cornel Nistorescu, director Cotidianul.