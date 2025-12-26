Pentru Bruce Willis și familia sa, sărbătorile de iarnă nu mai au strălucirea de altădată. Soția actorului, Emma Heming, a vorbit deschis despre modul în care Crăciunul s-a transformat într-o perioadă emoțională dificilă, pe fondul luptei lui Bruce Willis cu demența frontotemporală, diagnostic anunțat public în urmă cu câțiva ani.

„Sărbătorile arată diferit acum”

Într-un eseu publicat pe site-ul personal, intitulat sugestiv „Sărbătorile arată diferit acum”, Emma Heming a descris schimbările profunde prin care trece familia sa. Fostul model a mărturisit că perioada sărbătorilor aduce o confruntare dureroasă cu trecutul și cu realitatea prezentului, scrie Click.

„Sărbătorile au darul de a ne pune o oglindă în față, reflectând cine am fost, cine suntem și cum ne imaginam că vom fi”, a scris Emma Heming, subliniind cât de dificil este acest proces pentru cei care îngrijesc persoane cu demență.

Tradiții care cer efort și planificare

Emma Heming și Bruce Willis au împreună două fiice, Mabel Ray (13 ani) și Evelyn (11 ani). Ea a explicat că lucrurile care altădată veneau natural necesită acum o atenție sporită și o planificare atentă.

„Tradițiile care înainte păreau firești sunt acum extrem de complicate. Momentele care aduceau bucurie sunt însoțite de un sentiment profund de pierdere”, a mărturisit soția actorului.

Cu toate acestea, Emma încearcă să rămână optimistă și spune că speră ca finalul de an să aducă, totuși, clipe de liniște și căldură în familie. „Sărbătorile nu dispar atunci când demența intră în viața ta. Ele se transformă”, a subliniat ea.

„Durerea nu aparține doar morții”

Emma Heming a vorbit și despre dreptul îngrijitorilor de a trăi doliul chiar și atunci când persoana iubită este încă în viață.

„Durerea nu aparține doar morții. Ea aparține schimbării și pierderii ambigue. Aparține conștientizării faptului că lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel”, a explicat ea.

Amintirile cu Bruce Willis, ancora familiei

Soția actorului și-a amintit cu emoție cât de mult iubea Bruce Willis Crăciunul. „Era în centrul tuturor lucrurilor. Făcea clătite, ieșea cu copiii în zăpadă și dădea ritmul întregii zile”, a povestit Emma.

Cu toate că boala a creat o distanță dureroasă între trecut și prezent, ea spune că aceste amintiri rămân vii: „Demența nu șterge amintirile. Dar creează o distanță. Iar această distanță doare”.