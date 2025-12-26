B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Crăciun dificil pentru familia lui Bruce Willis! Emma Heming: „Ceea ce înainte era ușor, acum este extrem de complicat”

Crăciun dificil pentru familia lui Bruce Willis! Emma Heming: „Ceea ce înainte era ușor, acum este extrem de complicat”

Selen Osmanoglu
26 dec. 2025, 13:58
Crăciun dificil pentru familia lui Bruce Willis! Emma Heming: „Ceea ce înainte era ușor, acum este extrem de complicat”
Foto: Hepta/Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Cuprins
  1. „Sărbătorile arată diferit acum”
  2. Tradiții care cer efort și planificare
  3. „Durerea nu aparține doar morții”
  4. Amintirile cu Bruce Willis, ancora familiei

Pentru Bruce Willis și familia sa, sărbătorile de iarnă nu mai au strălucirea de altădată. Soția actorului, Emma Heming, a vorbit deschis despre modul în care Crăciunul s-a transformat într-o perioadă emoțională dificilă, pe fondul luptei lui Bruce Willis cu demența frontotemporală, diagnostic anunțat public în urmă cu câțiva ani.

„Sărbătorile arată diferit acum”

Într-un eseu publicat pe site-ul personal, intitulat sugestiv „Sărbătorile arată diferit acum”, Emma Heming a descris schimbările profunde prin care trece familia sa. Fostul model a mărturisit că perioada sărbătorilor aduce o confruntare dureroasă cu trecutul și cu realitatea prezentului, scrie Click.

„Sărbătorile au darul de a ne pune o oglindă în față, reflectând cine am fost, cine suntem și cum ne imaginam că vom fi”, a scris Emma Heming, subliniind cât de dificil este acest proces pentru cei care îngrijesc persoane cu demență.

Tradiții care cer efort și planificare

Emma Heming și Bruce Willis au împreună două fiice, Mabel Ray (13 ani) și Evelyn (11 ani). Ea a explicat că lucrurile care altădată veneau natural necesită acum o atenție sporită și o planificare atentă.

„Tradițiile care înainte păreau firești sunt acum extrem de complicate. Momentele care aduceau bucurie sunt însoțite de un sentiment profund de pierdere”, a mărturisit soția actorului.

Cu toate acestea, Emma încearcă să rămână optimistă și spune că speră ca finalul de an să aducă, totuși, clipe de liniște și căldură în familie. „Sărbătorile nu dispar atunci când demența intră în viața ta. Ele se transformă”, a subliniat ea.

„Durerea nu aparține doar morții”

Emma Heming a vorbit și despre dreptul îngrijitorilor de a trăi doliul chiar și atunci când persoana iubită este încă în viață.

„Durerea nu aparține doar morții. Ea aparține schimbării și pierderii ambigue. Aparține conștientizării faptului că lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel”, a explicat ea.

Amintirile cu Bruce Willis, ancora familiei

Soția actorului și-a amintit cu emoție cât de mult iubea Bruce Willis Crăciunul. „Era în centrul tuturor lucrurilor. Făcea clătite, ieșea cu copiii în zăpadă și dădea ritmul întregii zile”, a povestit Emma.

Cu toate că boala a creat o distanță dureroasă între trecut și prezent, ea spune că aceste amintiri rămân vii: „Demența nu șterge amintirile. Dar creează o distanță. Iar această distanță doare”.

Tags:
Citește și...
A murit Radu F Alexandru. Cunoscutul dramaturg avea 82 de ani
Eveniment
A murit Radu F Alexandru. Cunoscutul dramaturg avea 82 de ani
Pregătire militară pe bani. Cu ce sumă vrea să atragă statul român tinerii recruți
Eveniment
Pregătire militară pe bani. Cu ce sumă vrea să atragă statul român tinerii recruți
Un bărbat a fost bătut cu bâta în Ajunul Crăciunului, după ce a greșit versurile unui colind
Eveniment
Un bărbat a fost bătut cu bâta în Ajunul Crăciunului, după ce a greșit versurile unui colind
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
Eveniment
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
Eveniment
Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
Eveniment
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii
Eveniment
Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii
Accident mortal pe un Drum Național. Doi oameni au murit în impactul dintre două vehicule
Eveniment
Accident mortal pe un Drum Național. Doi oameni au murit în impactul dintre două vehicule
Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii
Eveniment
Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii
Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc
Eveniment
Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc
Ultima oră
17:14 - „Un miracol de Crăciun”: O pisică dispărută s-a întors acasă după 5 ani (FOTO)
16:49 - Italia: Un bătrân condamnat pentru uciderea soției bolnave de cancer a fost grațiat de președinte. Ce a spus bărbatul la ieșirea din închisoare
16:20 - Încă un deputat cu bolid de lux nedeclarat. În declarația de avere figurează cu o Dacia 1300 (VIDEO)
16:14 - Jaf ratat, surprins de camere: Cum au încercat 2 hoți să fure un bancomat și l-au pierdut pe drum (VIDEO)
15:55 - Mesajul lui Nicușor Dan, a doua zi de Crăciun. Președintele a vorbit despre personalitățile care ajută la promovarea României
15:25 - Casă de vis în Toscana, mai ieftină decât un apartament în București. Ce facilități oferă vânzătorul
15:05 - Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult
14:55 - Preparatul de Crăciun de care Lidia Buble nu se atinge sub nicio formă: „Nu îmi place gustul, efectiv”
14:28 - A murit Radu F Alexandru. Cunoscutul dramaturg avea 82 de ani
14:25 - Istvan Kovacs, în clasamentul celor mai buni arbitri din 2025. Pe ce loc este românul care a arbitrat finala Ligii Campionilor