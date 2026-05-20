B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe folosesc transportul în comun. Monica Tatoiu: „Am bani, dar am muncit pentru ei” (FOTO)

Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe folosesc transportul în comun. Monica Tatoiu: „Am bani, dar am muncit pentru ei” (FOTO)

Traian Avarvarei
20 mai 2026, 18:17
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe folosesc transportul în comun. Monica Tatoiu: „Am bani, dar am muncit pentru ei” (FOTO)
Sursă foto: Facebook -Monica Tatoiu
Cuprins
  1. Tatoiu: Eu am muncit pentru banii pe care îi am
  2. Răducanu: Eu țin mașina în garaj, acolo va rugini, că nu-s bani

Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe se deplasează cu transportul în comun, chiar dacă veniturile le-ar permite să folosească mașina personală.

Tatoiu: Eu am muncit pentru banii pe care îi am

Este și cazul fostei afaceriste Monica Tatoiu, care are grijă cum își cheltuie banii, deși are o pensie de peste 20.000 de lei.

„Îmi place cu autobuzul, e așa de mișto, mai vorbesc cu lumea, mai socializez. Am bani, dar dacă pot să merg cu mijloacele de transport în comun, de ce să nu merg, mai ales că e mai ieftin.

De ce să iau un taxi sau mașina? Eu am muncit pentru banii pe care îi am, de ce să îi dau pe taxiuri sau pe benzină? În plus, ajung și mai repede unde am nevoie”, a spus Monica Tatoiu într-un podcast, potrivit Click!.

Și artista Anca Țurcașiu s-a fotografiat recent într-un autobuz:

Răducanu: Eu țin mașina în garaj, acolo va rugini, că nu-s bani

În schimb, fostul portar Rică Răducanu e forțat de împrejurări să renunțe la mașina personală, căci are o pensie de nici 2.000 de lei.

„Mai, tată, am văzut ce prețuri mari sunt la motorină și la benzină? Unde să mai ieși să te plimbi? La piață? Și legumele sunt scumpe. La supermarket? Și acolo au crescut prețurile. Unde să mai ieși din casă?

Poate alții, care încă au salariu, își permit să mai urce la volan, dar eu țin mașina în garaj, acolo va rugini, că nu-s bani, de-abia ne ajung banii pentru facturi, medicamente și să ai ce pune pe masă”, a susținut Rică Răducanu, pentru Click!.

Tags:
Citește și...
Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”
Monden
Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”
Wiz Khalifa apare pe lista persoanelor urmărite din România. Rapperul american este condamnat definitiv la 9 luni de închisoare
Monden
Wiz Khalifa apare pe lista persoanelor urmărite din România. Rapperul american este condamnat definitiv la 9 luni de închisoare
„Nu mai da șanse săracilor mental!”: Cum a răspuns Ramona Olaru după ce fostul iubit s-a afișat cu noua parteneră
Monden
„Nu mai da șanse săracilor mental!”: Cum a răspuns Ramona Olaru după ce fostul iubit s-a afișat cu noua parteneră
Emily Burghelea va avea 7 copii! Ce i-a spus un preot vedetei TV, a lăsat-o fără cuvinte
Monden
Emily Burghelea va avea 7 copii! Ce i-a spus un preot vedetei TV, a lăsat-o fără cuvinte
Incredibil, dar adevărat! Mihai Bendeac a fost căutat de poliția din Anglia din cauza unui episod din „Băieți de Oraș”
Monden
Incredibil, dar adevărat! Mihai Bendeac a fost căutat de poliția din Anglia din cauza unui episod din „Băieți de Oraș”
Connect-R a vrut să devină preot în copilărie. De ce a renunțat artistul la acest vis: „Sunt un artist cu capul în nori”
Monden
Connect-R a vrut să devină preot în copilărie. De ce a renunțat artistul la acest vis: „Sunt un artist cu capul în nori”
„Ai furat toate cântecele și ai spus că-s ale tale”: Florin Chilian aruncă acuzații grave la adresa lui Mărgineanu
Monden
„Ai furat toate cântecele și ai spus că-s ale tale”: Florin Chilian aruncă acuzații grave la adresa lui Mărgineanu
Celebrul astrolog Nicoleta Ghiriș face previziuni alarmante pentru 2026: „E un an al extremelor” (VIDEO)
Monden
Celebrul astrolog Nicoleta Ghiriș face previziuni alarmante pentru 2026: „E un an al extremelor” (VIDEO)
A plecat acasă cu 150.000 de euro! Cine este Dumbo, marele câștigător de la „Desafio: Aventura”
Monden
A plecat acasă cu 150.000 de euro! Cine este Dumbo, marele câștigător de la „Desafio: Aventura”
Secretul dureros pe care Kylie Minogue l-a ținut ascuns timp de mai mulți ani
Monden
Secretul dureros pe care Kylie Minogue l-a ținut ascuns timp de mai mulți ani
Ultima oră
18:58 - Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
18:50 - Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
18:40 - Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”
18:27 - Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
18:19 - Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
18:00 - Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
17:48 - Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
17:42 - Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
17:31 - Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
17:21 - Grindeanu spune că Bolojan „ţine captiv USR”: „Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz”