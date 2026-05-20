Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe se deplasează cu transportul în comun, chiar dacă veniturile le-ar permite să folosească mașina personală.

Tatoiu: Eu am muncit pentru banii pe care îi am

Este și cazul fostei afaceriste Monica Tatoiu, care are grijă cum își cheltuie banii, deși are o pensie de peste 20.000 de lei.

„Îmi place cu autobuzul, e așa de mișto, mai vorbesc cu lumea, mai socializez. Am bani, dar dacă pot să merg cu mijloacele de transport în comun, de ce să nu merg, mai ales că e mai ieftin.

De ce să iau un taxi sau mașina? Eu am muncit pentru banii pe care îi am, de ce să îi dau pe taxiuri sau pe benzină? În plus, ajung și mai repede unde am nevoie”, a spus Monica Tatoiu într-un podcast, potrivit

Și artista Anca Țurcașiu s-a fotografiat recent într-un autobuz:

Răducanu: Eu țin mașina în garaj, acolo va rugini, că nu-s bani

În schimb, fostul portar Rică Răducanu să renunțe la mașina personală, căci are o pensie de nici 2.000 de lei.

„Mai, tată, am văzut ce prețuri mari sunt la motorină și la benzină? Unde să mai ieși să te plimbi? La piață? Și legumele sunt scumpe. La supermarket? Și acolo au crescut prețurile. Unde să mai ieși din casă?

Poate alții, care încă au salariu, își permit să mai urce la volan, dar eu țin mașina în garaj, acolo va rugini, că nu-s bani, de-abia ne ajung banii pentru facturi, medicamente și să ai ce pune pe masă”, a susținut Rică Răducanu, pentru Click!.