Ucraina ar putea organiza alegeri prezidențiale în primăvara anului 2027, însă calendarul depinde direct de evoluția războiului și de situația de pe front. Mihailo Podoliak, consilier al șefului biroului prezidențial, susține că un astfel de scenariu este legat de oprirea ostilităților pe linia de contact și de menținerea pozițiilor militare actuale, în timp ce țara rămâne sub lege marțială.

Alegerile prezidențiale din Ucraina depind de front, nu doar de calendarul politic

Kievul începe să contureze un posibil orizont electoral, dar fără să îl rupă de realitatea militară. Mihailo Podoliak a declarat, într-un interviu pentru Apostrophe, că alegerile prezidențiale ar putea avea loc în primăvara anului 2027, dacă evoluțiile de pe front vor permite acest lucru.

„Alegerile în Ucraina ar putea avea loc în primăvara anului 2027”, a declarat Mihailo Podoliak, potrivit , care citează Caliber.az.

Potrivit acestuia, organizarea scrutinului este legată de succesul teoretic al operațiunilor militare ucrainene. Kievul ar urmări o încetare a ostilităților de-a lungul liniei de contact, fără retragerea trupelor din pozițiile actuale din restul Donbasului.

Zelenski rămâne în funcție pe fondul legii marțiale

Ucraina funcționează în continuare sub lege marțială, prelungită până la 2 august 2026. În aceste condiții, alegerile naționale nu sunt organizate, iar scrutinul prezidențial care ar fi trebuit să aibă loc în martie 2024 a fost amânat din cauza războiului.

Aceste alegeri prezidențiale privind Ucraina devin astfel un subiect legat mai mult de decât de campanie electorală, iar acestea ar putea fi posibile doar dacă situația militară se stabilizează suficient.

Volodimir Zelenski, ales președinte în primăvara anului 2019, a rămas în funcție după expirarea mandatului, în baza condițiilor impuse de și a regimului de lege marțială.

Presiune pe Rusia și condiții impuse Occidentului

Podoliak a mai spus că Ucraina intenționează să continue atacurile asupra industriilor ruse orientate spre export, ca parte a strategiei de presiune asupra Moscovei. Totuși, eficiența acestei abordări depinde, potrivit lui, de atingerea unor indicatori operaționali importanți și de sprijinul constant al partenerilor occidentali.

Kievul mizează pe o combinație între presiunea militară proprie și presiunea sistemică exercitată de aliați asupra Rusiei. Fără aceste condiții, perspectiva unui calendar electoral clar rămâne incertă.