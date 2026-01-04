B1 Inregistrari!
Creierul poate fi educat să aleagă binele. Explicațiile Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan despre puterea cuvintelor

04 ian. 2026, 17:55
Sursă Foto: Facebook -Dumitru Constantin Dulcan
Cuprins
  1. Cum ne influențează cuvintele sănătatea și echilibrul interior
  2. Este creierul capabil să discearnă moral între bine și rău

Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan vorbește despre un adevăr esențial, adesea ignorat de mulți oameni. Creierul nostru poate fi educat și antrenat să aleagă binele în detrimentul răului. Potrivit acestuia, gândurile și intențiile pe care le cultivăm zilnic ne modelează nu doar comportamentul, ci și sănătatea.

Un accent deosebit cade pe puterea cuvintelor, care au un impact mult mai mare decât ne imaginăm. Ceea ce spunem, repetăm și interiorizăm influențează direct echilibrul nostru mental și fizic.

Cum ne influențează cuvintele sănătatea și echilibrul interior

Creierul nu este un simplu receptor, ci sursa din care pornesc gândurile și cuvintele noastre. Fiecare cuvânt rostit este mai întâi „ales” și emis de creier, în funcție de stările interioare și de valorile pe care le cultivăm. Astfel, limbajul devine expresia directă a modului în care creierul funcționează și se raportează la bine și rău.

„Cuvintele au frecvență. Cuvintele care înseamnă bucurie, înțelegere, generozitate, compasiune, empatie au o frecvență mult mai înaltă și sunt utile sănătății. Cuvintele care înseamnă ură, dispreț, ironie, agresivitate au o frecvență joasă”, a spus medicul neurolog, potrivit Atena 3 CNN.

Mai mult decât atât, cuvintele nu rămân doar la nivel mental. Ele au un substrat fizic, se propagă sub formă de unde, interacționează cu ceilalți și influențează mediul din jur. Potrivit unor perspective din fizică, această influență merge chiar dincolo de relațiile umane, până la nivelul cosmosului.

Există o legătură profundă între felul în care gândim, vorbim și funcționarea universului, iar prin alegerile noastre zilnice putem susține armonia sau, dimpotrivă, o putem perturba. În acest context, creierul devine un filtru esențial care decide ce lăsăm să ne construiască și ce ne poate dezechilibra.

Este creierul capabil să discearnă moral între bine și rău

Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan subliniază că nu toate cuvintele sunt procesate la fel de creier. Cele care susțin sănătatea și echilibrul interior sunt prelucrate în zone diferite față de cele cu efect nociv, care pot afecta starea fizică și psihică.

„Și atunci întrebarea mea a fost: care e bucata de carne? Cum poate să facă ea selecție între da și nu, între bine și rău? Era o mare întrebare. Și atunci, sigur că m-am gândit că trebuie să admitem că deasupra creierului există o conștiință care are un rol moral. Și așa și este. În momentul în care gândim, se face o selecție. Dacă suntem dreptaci, de pildă, atunci partea utilă, favorabilă sănătății, este procesată la nivelul zonei prefrontale, iar partea cealaltă, negativă, la nivelul lobului frontal drept”, a mai explicat acesta.

