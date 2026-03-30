Wizz Air schimbă strategia de zbor din cauza tensiunilor internaționale. Ce măsuri noi anunță compania

Flavia Codreanu
30 mart. 2026, 09:17
Sursa Foto: Facebook / Wizz Air
Cuprins
  1. Ce strategii de protecție adoptă compania aeriană
  2. Cum este afectată industria globală după creșterea prețurilor la carburanți
  3. Cum se resimt efecte pe piața din România

Creșterea prețurilor la carburanți forțează compania Wizz Air să își mute rapid 60-70% din capacitatea de zbor din Orientul Mijlociu înapoi în Europa. 

Ce strategii de protecție adoptă compania aeriană

Wizz Air spune că este protejată pe termen scurt de contractele deja semnate pentru combustibil. Totuși, compania a decis să schimbe rutele avioanelor din cauza problemelor geopolitice. Astfel, 60-70% din zborurile din Orientul Mijlociu vor fi mutate în țări precum Italia, Spania, Grecia sau Albania. Compania urmărește atent situația, sperând că această scumpire este doar una trecătoare.

Deși prețurile mai mari la combustibili afectează inevitabil sectorul aviației, poziția noastră puternică de acoperire a necesarului de combustibili limitează semnificativ expunerea pe termen scurt. În prezent, ne concentrăm pe gestionarea disciplinată a costurilor și pe flexibilitatea operațională, inclusiv pe realocarea a aproximativ 60-70% din capacitatea noastră din Orientul Mijlociu înapoi către Europa, către piețe precum Italia, Spania, Grecia și Albania. De asemenea, considerăm volatilitatea actuală în primul rând un efect geopolitic pe termen scurt și continuăm să monitorizăm îndeaproape evoluția situației.”, au declarat reprezentanții companiei pentru Profit.ro.

Cum este afectată industria globală după creșterea prețurilor la carburanți

Prețul combustibilului de avion a explodat în ultimele zile, ajungând chiar și la 200 de dolari pe baril. În timp ce Lufthansa spune că nu are probleme momentan, alte companii sunt deja afectate serios. De exemplu, Scandinavian Airlines a anulat 1.000 de zboruri doar pentru luna aprilie 2026. Air France-KLM a scumpit deja biletele cu 50 de euro pe anumite rute, iar Air New Zealand a tăiat din numărul de zboruri planificate.

Cum se resimt efecte pe piața din România

Scumpirile se simt deja și în țara noastră, unde operatorii locali devin mult mai prudenți. Dan Air a decis să amâne lansarea unor rute noi spre Europa, iar AnimaWings a avertizat că ar putea scumpi biletele dacă kerosenul continuă să coste tot mai mult. Peste tot în lume, de la Asia până în Australia, companiile aeriene încep să pună taxe suplimentare pe combustibil pentru a-și acoperi cheltuielile uriașe.

