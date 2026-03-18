Din cauza prețului ridicat la combustibil, o companie aeriană importantă din Europa a început deja să anuleze zeci de curse. Industria aviatică este lovită de un șoc financiar fără precedent.

Ce măsuri ia SAS din cauza prețului ridicat la combustibil

Tensiunile geopolitice recente au generat costuri pe care operatorii încearcă să le suporte prin măsuri drastice, de la reducerea numărului de zboruri până la majorări de pentru pasageri.

Scandinavian Airlines (SAS) este prima companie care a luat decizia de a-și limita pierderile uriașe de capital. Până marți, 133 de zboruri au fost deja anulate în Norvegia, pe aeroporturi precum Oslo, Bergen, Stavanger și Trondheim. Deși SAS operează zilnic circa 800 de zboruri, conducerea estimează că cel puțin 1.000 de curse vor fi afectate în total. Majoritatea curselor sunt zboruri interne programate în luna martie și după perioada Paștelui.

„Prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat în zece zile. Chiar dacă încercăm să absorbim pe cât posibil creșterile de costuri, acesta este un șoc care afectează direct industria aviatică”, a declarat directorul general SAS, Anko van der Werff.

Care sunt cauzele pentru care a explodat barilul de petrol

La baza acestei crize stă o creștere bruscă a cotațiilor petrolului. Barilul Brent a ajuns la aproximativ 100 de dolari. Această scumpire a prețurilor a avut loc după ce SUA și Israelul au atacat Iranul la sfârșitul lunii februarie. Acest lucru a atras represalii din partea Teheranului asupra unor instalații petroliere din zona Golfului. SAS a fost printre primii transportatori care au anunțat creșteri de tarife, scrie .

Ce alte companii vor produce schimbări

Scandinavian Airlines nu este singura afectată, întregul sector se confruntă cu cheltuieli suplimentare de sute de milioane de dolari. Companii mari, precum Delta Air Lines și American Airlines, au introdus taxe suplimentare de combustibil și au scumpit biletele pe rutele populare. Mai mult, pentru a evita zonele de conflict din Orientul Mijlociu, avioanele sunt forțate să zboare pe rute mai lungi, ceea ce duce la și mai multe cheltuieli.