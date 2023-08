Criminala din Mangalia s-a uitat timp de 30 de minute cum prietena ei se stingea din viață. Mama făptașei: „Le-am crescut de mititele”

Loredana, fata de 18 ani care , le-a mărturisit anchetatorilor crima comisă. Ea a spus că timp de 30 de minute a privit fata cum se stinge din viață și a împiedicat-o să strige după ajutor.

Detalierea crimei

Criminala le-a povestit anchetatorilor tot ceea ce s-a întâmplat. Gestul macabru a pornit de la o banală ceartă. Loredana susținea că Alina își înșeală iubitul, apoi au început schimburile de replici și s-au lovit reciproc, după spusele criminalei, după care a comis fapta necugetată, conform

„Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, relatează

După atac, Loredana a împiedicat-o pe Alina să strige după ajutor, chiar dacă ea se zbătea și a zgariat-o în multe locuri. A stat să se uite cum își dă duhul timp de 30 de minute. Apoi a început acțiunea de ascundere. I-a luat valiza Alinei, i-a scos hainele și a îndesat-o acolo. A chemat un taximetrist pentru a scăpa de valiza, în care avea haine și rechizite, după cum i-a spus șoferului. Geamantanul l-a dus în parc și l-a ascuns sub o bancă, iar în cele din urmă a fost găsit de un pescar.

Loredana a recunoscut crima pentru că a văzut în filme că infractorii care admit fapta primesc o pedeaspă mai redusă.

Declarațiile mamei Loredanei

de ceea ce fata ei a făcut. Nu poate înțelege de ce a recurs la acest gest, mai ales că cele două fete se înțelegeau foarte bine încă din copilărie. Ca în orice relație, ele s-au mai certat, apoi s-au împăcat, au stat chiar și în chirie împreună.

Loredana i-a spus mamei sale că Alina a căzut pe scări și că nu își amintește nimic de vreo crimă.

„Ieri am vorbit cu dânsa. A zis că Alina a căzut pe scări şi restul nu ştiu. Alina a fost şi în casă la mine, le-am crescut de mititele. Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat de i-a făcut asta, sunt terminată. S-au certat mai demult, s-au împăcat, au stat şi în chirie amândouă. S-au certat, s-au schimbat şi de la serviciu, ca să nu se întâlnească în cameră. Nu știu, nu știu, nu știu. Loredana nu era violentă, din contră”, scrie

Cele două fete au plecat de câteva săptămâni pentru a lucra pe timp de vara și s-au angajat pe post de cameristă la un hotel din Saturn.

Alina va fi înmormântată astăzi la ora 10.