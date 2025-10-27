Cristela Georgescu, contract controversat. Soția lui Călin Georgescu ar fi încasat 40.000 de lei de la o companie falimentară care, în trecut, a exportat inclusiv motorină în zona separatistă Tiraspol, controlată de Rusia prin intermediari.

a descoperit contractul cu soția lui Călin Georgescu și a menționat că nu a putut fi dovedită prestarea serviciilor, potrivit surselor .

Firma care ar fi plătit-o pe Cristela a avut, în trecut, drept asociat, unul dintre apropiații lui Călin Georgescu, care figurează alături de fostul candidat într-un dosar la DIICOT.

Marsala Koncept SRL, firma implicată, a fost înființată în 2014 și a fost controlată până în 2023 de Osman Elbis și Ionel Rusen, fiecare cu 50%. Rusen, apropiat al lui Călin Georgescu, și-a cedat partea asociatului său în urmă cu doi ani. Cei doi apar într-un dosar DIICOT în care un om de afaceri din Buzău susține că a fost păcălit cu un milion de euro. Totodată, milionarul Ioan Niculae a declarat că a pierdut 500.000 de euro în relație cu Rusen și a depus plângere la DIICOT.

Cristela Georgescu, contract controversat. Cum au fost încasați banii

Descoperirea a fost făcută de ANAF și apare într-un raport al administratorului judiciar, privind cauzele insolvenței firmei. Documentul arată că banii au fost încasați printr-un contract între Marsala Koncept SRL și PFA-ul deținut de Cristela Georgescu, însă nu există dovezi că serviciile au fost prestate efectiv.

Marsala Koncept, cu sediul în Portul Constanța, a raportat afaceri de peste 160 milioane de lei în 2022, însă în 2024 cifra de afaceri a scăzut la 2,6 milioane de lei, în timp ce datoriile au depășit 25 milioane de lei. Administratorul judiciar susține că firma a funcționat prin deturnări contractuale, împrumuturi nerecuperabile și plăți pentru servicii nerealizate.

De asemenea, PFA-ul Cristelei Georgescu nu are date financiare publice disponibile. În paralel, soția lui Călin Georgescu deține și Cristela Georgescu Education SRL, firmă cu un singur angajat, care a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 250.000 de lei și un profit net de 25.727 de lei în 2024.

Care e cea mai controversată afacere a firmei care i-ar fi făcut plăți Cristelei Georgescu

Cea mai controversată afacere a firmei care i-a plătit Cristei Georgescu este exportul de motorină către Sheriff, companie din Tiraspol, zona separatistă din Republica Moldova, controlată de facto de Rusia. În 2022, Marsala Koncept a livrat peste 3.000 de tone de motorină către această regiune. Patronul holdingului Sheriff, Victor Gușan, a fost agent KGB.