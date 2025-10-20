ANAF a anunțat că firma Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) a fost declarată în . În aceste condiții, orice tip de activitate a acestei societăţi, după se situează în afara cadrului fiscal legal.

Anunțul ANAF despre firma AMPCgaz

a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) la jumătatea anului curent, respectiv în 8 august. Potrivit unui comunicat ANAF, orice tip de activitate a societății, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal.

„Având în vedere interesul public cu privire la societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), ANAF face precizarea că acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscală începând cu data de 08.08.2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societăţi, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Potrivit sursei citate, Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) a fost declarată în inactivitate fiscală la solicitarea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. A fost vorba despre o decizie luată în contextul acțiunii „Cuibul cu fantome”. Inspectorii Antifraudă au motivat decizia arătând că firma nu-și desfășoară activitatea la domiciliul fiscal declarat.

Cum este definit domiciliul fiscal

ANAF privitoare la o firmă definesc un domiciliu fiscal drept sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor. Vorbim aici despre situațiile în care activitatea nu se realizează la sediul social declarat.

„La adresa din Bucureşti, str. Argentina nr. 25, sector 1 nu existau condiţii legale pentru realizarea unor activităţi de natura celor menţionate mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală”, a subliniat ANAF.

Potrivit unui document obţinut de Antena 3 CNN, asociaţia de locatari din care a explodat vineri avea contract cu firma Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz). Locatarii au spus că reprezentanții acestei firme au rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele. În explozia blocului din dintr-un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei au murit trei persoane, iar alte 20 au fost rănite.