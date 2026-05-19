Cristian Rizea scos din Parlamentul European după ce a înjurat-o pe Maia Sandu (VIDEO)

Cristian Rizea, fost deputat PSD condamnat pentru corupţie şi eliberat condiţionat în 2025, a provocat marţi un scandal în plenul Parlamentului European din timp ce Maia Sandu primea Ordinul European de Merit.

Rizea, atac mizerabil la Maia Sandu în Parlamentul European

Incidentul a avut loc marţi în plenul Parlamentului European, în timpul unei ceremonii în care Maia Sandu era decorată cu Ordinul European de Merit. Cristian Rizea a intrat în instituţie având asupra sa o legitimaţie de presă şi a adresat jigniri la adresa preşedintei Republicii Moldova.

După incident, forţele de ordine din Parlamentul European l-au scos din sală, iar Rizea a precizat, într-o intervenţie pe un canal tv live, că a primit şi o amendă în urma comportamentului său.

De altfel, Rizea este cunoscut ca un vajnic luptăror împotriva conducerii actuale a și s-a remarcat prin discursuri anti-europene, teorii conspiraţioniste şi jigniri repetate la adresa politicienilor români care susțin Moldova și a politicienilor de peste Prut.

Cine e Cristian Rizea

Cristian Rizea este fost deputat PSD de Ilfov, intrat în atenția publică în mai multe dosare de corupție. În 2019, acesta a fost condamnat definitiv la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare de bani, fiind acuzat că ar fi primit sume importante pentru intervenții în favoarea unor persoane.

Rizea fusese trimis în judecată de (DNA) sub acuzaţia că a pretins în mod direct de la omul de afaceri Lucian Colţea suma de 300.000 de euro, disimulată sub forma unor contracte de împrumut fictive.

Potrivit rechizitoriului, banii erau ceruţi în schimbul promisiunii că Rizea va interveni la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) şi la Primăria comunei Chiajna pentru a rezolva interese personale ale omului de afaceri.

Înainte de pronunțarea sentinței definitive, Rizea a părăsit România și s-a stabilit în Republica Moldova, unde a reușit să obțină și cetățenie. Care s-a dovedit a fi însă obținută pe date false.

Rizea a fost expulzat din Republica Moldova în 2023 și a fost încarcerat în România. În 2025 a fost eliberat condiționat, după ce a executat o parte din pedeapsă, iar de atunci a ieșit în evidență prin tot felul de scandaluri și acuzații ne dovedite la adresa mai multor politicieni și oameni de afaceri de la noi.