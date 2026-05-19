B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce spun românii despre presiunea căsătoriei, divorțuri și relațiile „de fațadă”: „Toți sunt bogați și fericiți”

Ce spun românii despre presiunea căsătoriei, divorțuri și relațiile „de fațadă”: „Toți sunt bogați și fericiți”

Ana Beatrice
19 mai 2026, 15:14
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Ce spun românii despre presiunea căsătoriei, divorțuri și relațiile „de fațadă”: „Toți sunt bogați și fericiți”
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce mesaj a postat un român pe Reddit
  2. Cât de diferită este realitatea față de imaginea afișată online
  3. Cum văd internauții căsniciile perfecte afișate pe rețelele de socializare
În spatele pozelor perfecte de pe Instagram și al nunților ca în povești, tot mai mulți români recunosc o altă realitate. Potrivit acestora, viața de cuplu este, de multe ori, complet diferită față de imaginea afișată online. Pe Reddit s-a aprins recent o dezbatere amplă despre presiunea socială a căsătoriei și despre așteptările impuse de familie și societate. În același timp, mulți au vorbit și despre regretul pe care unele persoane ajung să îl simtă la scurt timp după nuntă.

Ce mesaj a postat un român pe Reddit

„Căsătoria la români: presiunea de dinainte și regretul de după.

Observ în jurul meu, la persoane trecute de 30 de ani, cum încep divorțurile. Aceiași oameni care mă presau anul trecut să mă așez la casa mea acum divorțează.

O prietenă s-a căsătorit în octombrie, cu mare nuntă, iar acum a început procesul de divorț. Adică, ce s-a schimbat în cinci luni?

Înțeleg că oamenii se mai ceartă, dar, dacă nu prea te interesează căsătoria, de ce îi bați la cap și pe alții? Eu vreau să mă căsătoresc, fără îndoială, dar mă frustrează apropourile altora și discuțiile aiurea.

De exemplu, la o revedere cu prietenii veniți din străinătate, o tipă ne-a luat la rând pe toți, spunând că nu știm ce pierdem dacă nu ne căsătorim. E ca și cum ai apăsa pe un buton și, gata, găsești o femeie”, se arată în mesajul postat de bărbat.

Cât de diferită este realitatea față de imaginea afișată online

Subiectul a provocat numeroase reacții în mediul online, unde mulți internauți au discutat despre diferența dintre aparențe și realitate în relațiile de cuplu. Mai multe persoane au atras atenția asupra imaginii perfecte pe care oamenii aleg să o afișeze pe rețelele de socializare.

„Toată lumea postează pe Facebook cât de bine o duce și cât de fericiți sunt. Toți sunt bogați și fericiți, au mașini și călătoresc pe social media, dar, în realitate, lucrurile sunt puțin diferite. Unii au probleme cu jocurile de noroc, alții cu băutura sau drogurile”, a scris acesta.

Internautul a mai spus că unele persoane par să facă nunți mai mult pentru validare și imagine decât din convingere. Acesta a explicat că, atunci când vede postări despre aniversări perfecte și relații ideale, are impresia că „aceia s-au căsătorit mai mult pentru a posta, și nu pentru că au simțit asta”. În opinia sa, relațiile sunt mult mai complicate decât par în mediul online. Acesta consideră că adevărata provocare este să găsești un partener compatibil „la nivel intelectual, emoțional și fizic”, alături de care să poți depăși momentele dificile ale vieții.

Alți utilizatori au fost de părere că divorțurile rapide apar, de fapt, din probleme mai vechi pe care partenerii aleg să le ignore înainte de căsătorie. O persoană a explicat că multe cupluri intră în mariaj cu speranța că nunta va rezolva automat tensiunile și neînțelegerile deja existente. „Divorțează repede pentru că deja aveau probleme în relație și credeau că, dacă se căsătoresc, problemele vor dispărea”, a comentat cineva. „Sunt la fel ca cei care mai fac și un copil în speranța că le va salva relația. Spoiler: nu va fi așa.”, a mai spus cineva.

Cum văd internauții căsniciile perfecte afișate pe rețelele de socializare

În timp ce unii internauți au criticat presiunea socială legată de căsătorie și imaginea „perfectă” afișată online, alții au avut o opinie diferită. Aceștia au susținut că relațiile cu adevărat solide sunt, de multe ori, cele mai discrete. Un utilizator a mărturisit că toate cuplurile fericite pe care le cunoaște apar foarte rar pe rețelele de socializare. În schimb, persoanele care își expun constant relațiile în mediul online ajung, de multe ori, după scurt timp, să șteargă fotografiile cu foștii parteneri.

Mai mult, unii internauți sunt de părere că una dintre cele mai mari greșeli este graba cu care mulți oameni aleg să se căsătorească. Potrivit acestora, decizia este influențată de imaginea aparent perfectă pe care o văd zilnic pe rețelele de socializare. Potrivit acestora, comparațiile constante cu vacanțele luxoase, casele impresionante și relațiile ideale afișate online ajung să creeze presiuni și așteptări complet nerealiste.

În timp, oamenii încep să creadă că trebuie să aibă aceeași viață pentru a fi împliniți sau validați social. „Cu cât te uiți mai mult, cu atât experiențele a peste 100 de oameni par combinate într-o persoană imaginară, care este mereu în vacanțe, are nu știu câte case etc.”, a explicat un internaut, notează click.ro.

De cealaltă parte, un alt internaut, căsătorit de zece ani, a spus că mariajul poate funcționa foarte bine atunci când este construit alături de persoana potrivită. „Căsătoria e chiar mișto când ești căsătorit cu cine trebuie. Sunt cu nevastă-mea de 15 ani, căsătoriți de 10. Nu e viața aia boemă din filme, dar e ce trebuie să fie”, a spus utilizatorul.

Tags:
Citește și...
România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
Eveniment
România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
Externe
OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
Milionarii care s-au plictisit de casele lor de vacanță au găsit o metodă inedită de a călători
Eveniment
Milionarii care s-au plictisit de casele lor de vacanță au găsit o metodă inedită de a călători
Tribunalul Mureș a decis. Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, acuzat că și-a ucis partenera și apoi i-a incendiat casa
Eveniment
Tribunalul Mureș a decis. Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, acuzat că și-a ucis partenera și apoi i-a incendiat casa
Palmă pe obrazul responsabililor din sistemul de sănătate publică. Tot mai mulți români preferă să se trateze în clinici private
Eveniment
Palmă pe obrazul responsabililor din sistemul de sănătate publică. Tot mai mulți români preferă să se trateze în clinici private
Cristian Rizea scos din Parlamentul European după ce a înjurat-o pe Maia Sandu (VIDEO)
Eveniment
Cristian Rizea scos din Parlamentul European după ce a înjurat-o pe Maia Sandu (VIDEO)
Zeci de proiectile de război, descoperite în Vaslui în timpul lucrărilor la rețeaua de apă
Eveniment
Zeci de proiectile de război, descoperite în Vaslui în timpul lucrărilor la rețeaua de apă
Acuzații de agresiune sexuală la un club de box. Antrenor suspectat că a violat o elevă
Eveniment
Acuzații de agresiune sexuală la un club de box. Antrenor suspectat că a violat o elevă
(FOTO) 14 animale au fost ținute în condiții improprii într-un apartament din Sectorul 5/Proprietara era internată în spital
Eveniment
(FOTO) 14 animale au fost ținute în condiții improprii într-un apartament din Sectorul 5/Proprietara era internată în spital
Premieră pentru România în misiunile NATO: un F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia. Incident fără precedent în spațiul aerian NATO
Eveniment
Premieră pentru România în misiunile NATO: un F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia. Incident fără precedent în spațiul aerian NATO
Ultima oră
17:18 - A murit tatăl lui Daniel Pavel. Prezentatorul TV își înmormântează părintele în ziua marii finale „Desafio”
17:11 - Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem
16:54 - Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori
16:53 - Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
16:51 - România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
16:30 - Brigitte Bardot a fost omagiată la Cannes. O plajă de pe Riviera Franceză va purta numele iubitei actrițe
16:30 - 7 practici utile la pariuri sportive
16:27 - OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
16:26 - Mașină la schimb, dosar gestionat integral, reparație fără avans: ce drepturi ai după un accident și nu știai că le poți valorifica
16:21 - Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux