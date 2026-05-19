„Căsătoria la români: presiunea de dinainte și regretul de după.
Observ în jurul meu, la persoane trecute de 30 de ani, cum încep divorțurile. Aceiași oameni care mă presau anul trecut să mă așez la casa mea acum divorțează.
O prietenă s-a căsătorit în octombrie, cu mare nuntă, iar acum a început procesul de divorț. Adică, ce s-a schimbat în cinci luni?
Înțeleg că oamenii se mai ceartă, dar, dacă nu prea te interesează căsătoria, de ce îi bați la cap și pe alții? Eu vreau să mă căsătoresc, fără îndoială, dar mă frustrează apropourile altora și discuțiile aiurea.
De exemplu, la o revedere cu prietenii veniți din străinătate, o tipă ne-a luat la rând pe toți, spunând că nu știm ce pierdem dacă nu ne căsătorim. E ca și cum ai apăsa pe un buton și, gata, găsești o femeie”, se arată în mesajul postat de bărbat.