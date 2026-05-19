În spatele pozelor perfecte de pe Instagram și al nunților ca în povești, tot mai mulți români recunosc o altă realitate. Potrivit acestora, viața de cuplu este, de multe ori, complet diferită față de imaginea afișată online. Pe s-a aprins recent o dezbatere amplă despre presiunea socială a căsătoriei și despre așteptările impuse de familie și societate. În același timp, mulți au vorbit și despre regretul pe care unele persoane ajung să îl simtă la scurt timp după nuntă.

Ce mesaj a postat un român pe Reddit

„Căsătoria la români: presiunea de dinainte și regretul de după.

Observ în jurul meu, la persoane trecute de 30 de ani, cum încep . Aceiași oameni care mă presau anul trecut să mă așez la casa mea acum divorțează.

O prietenă s-a căsătorit în octombrie, cu mare nuntă, iar acum a început procesul de divorț. Adică, ce s-a schimbat în cinci luni?

Înțeleg că oamenii se mai ceartă, dar, dacă nu prea te interesează căsătoria, de ce îi bați la cap și pe alții? Eu vreau să mă căsătoresc, fără îndoială, dar mă frustrează apropourile altora și discuțiile aiurea.

De exemplu, la o revedere cu prietenii veniți din străinătate, o tipă ne-a luat la rând pe toți, spunând că nu știm ce pierdem dacă nu ne căsătorim. E ca și cum ai apăsa pe un buton și, gata, găsești o femeie”, se arată în mesajul postat de bărbat.