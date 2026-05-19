Măsuri de protecție pentru personalul medical. Agresiunile vor fi sancționate cu amendă sau chiar închisoare

Adrian Teampău
19 mai 2026, 15:56
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Raport favorabil la Comisia Juridică a Senatului
  2. Cum sunt justificate noile reguli?

Comisia Juridică a Senatului și-a dat acordul pentru o modificare legislativă ce sancționează agresiunile la adresa personalului medical și a membrilor familiilor acestora. 

Raport favorabil la Comisia Juridică a Senatului

Ameninţarea sau lovirea personalului medical, auxiliar ori nemedical aflat în exerciţiul funcţiunii vor fi sancționate cu amendă sau închisoare, în funcţie de gravitatea faptei. Comisia juridică a Senatului a dat raport favorabil propunerii legislative care modifică art. 652 din Legea 95/2006.

„Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra personalului medical, auxiliar, sanitar, respectiv personalului nemedical care îşi desfăşoară activitatea în unităţi publice ori private de asistenţă medicală, indiferent de forma de exercitare a profesiei, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la doi ani sau cu amendă.

Lovirea sau alte violenţe săvârşite împotriva acestora (…) se pedepseşte cu închisoarea de la un 1 la 5 ani. Vătămarea corporală săvârşită împotriva persoanelor se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte săvârşite împotriva personalului medical/nemedical se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani.

Omorul săvârşit împotriva acestor persoane se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani, şi cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise dacă privesc un membru de familie al personalului medical/nemedical”, se arată în propunerea legislativă.

Cum sunt justificate noile reguli?

În expunerea de motive, iniţiatorii proiectului de lege care a trecut de Comisia Juridică subliniază că acesta răspunde unei nevoi reale de protecţie juridică pentru personalul medico-sanitar. Prin adoptarea noilor modificări se va contribui la siguranţa actului medical şi la consolidarea statutului celor care activează in domeniul sănătăţii.

„Prin includerea explicită în art. 652 alin. (1) a personalului medical şi auxiliar, legea va clarifica fără echivoc faptul că agresiunile comise împotriva acestora se sancţionează mai sever, la fel ca în cazul poliţiştilor, militarilor sau personalului silvic. Claritatea normei va permite organelor judiciare să aplice unitar legea, eliminând practica neomogenă determinata de interpretările divergente ale calităţii victimei”, se mai arată în expunerea de motive.

Propunerea legislativă de modificare a Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii va intra în dezbaterea plenului Senatului. Acesta este primul for legislativ sesizat.

Odată ce va trece de Senat, legea va merge la Camera Deputaților, iar dacă va fi adoptată va urma procedura de promulgare și de publicare în Monitorul Oficial. Abia apoi, noile reglementări vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate.

