Directorul televiziunii publice din Republica Moldova și-a anunțat demisia. Vlad Țurcanu a luat decizia după scandalul notelor de la .

Ce explicații a oferit directorul televiziunii publice în conferința de presă

consideră că votul este o problemă gravă. El susține că juriul a ignorat legăturile strânse dintre Republica Moldova și vecinii săi. Vlad Țurcanu a explicat public de ce a ales să plece din această funcție.

„Votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului, membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat – un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și cei doi vecini ai noștri”, a declarat Vlad Țurcanu pentru Ziarul de Gardă.

De ce consideră fostul manager că gestul său este un semnal de alarmă tras

Prin această demisie, fostul oficial a vrut să arate că relațiile bune nu se schimbă. El a subliniat respectul țării sale pentru România și Ucraina.

„Un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care R. Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate, a declarat Vlad Țurcanu.Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste”, a declarat Vlad Țurcanu.

Care este opinia publicului legat de scandal

Mii de moldoveni și români au criticat dur comisia pentru că a contrazis votul publicului. Din juriu au făcut parte șapte membri: Andrei Zapșa, Pavel Orlov, Stanislav Goncear, Cătălina Solomac, Corina Caireac, Ilona Stepan și Victoria Cușnir.

Punctele au fost acordate astfel:

Polonia a luat 12 puncte,

Israel 10 puncte,

Grecia 8 puncte,

Bulgaria 7 puncte,

Norvegia 6 puncte,

Cehia 5 puncte

Australia 4 puncte.

România a primit doar 3 puncte pentru Alexandra Căpitănescu. Franța a luat 2 puncte, iar Italia un punct. Ucraina și restul țărilor au primit zero puncte.