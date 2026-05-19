Palmă pe obrazul responsabililor din sistemul de sănătate publică. Tot mai mulți români preferă să se trateze în clinici private

Adrian Teampău
19 mai 2026, 15:42
Cuprins
  1. Românii preferă sistemul medical privat
  2. Care sunt vulnerabilitățile sistemului privat

Sistemul medical privat este preferat de cei mai mulți dintre românii din mediul urban, respectiv 74%, conform unui studiu sociologic. Cercetarea scoate în evidență o consolidare a încrederii în sectorul privat de sănătate. 

Românii preferă sistemul medical privat

Studiul, realizat de Exact Business Solutions, a fost inclus în raportul „MediMarketScan 2026” și scoate în evidență o consolidare a încrederii în sistemul medical privat. Potrivit cercetării, cei chestionați apreciază calitatea superioară a serviciilor de sănătate, relația medic-pacient şi timpii reduși de aşteptare. Conform cercetării, 74% dintre românii din mediul urban declară că preferă serviciile de sănătate privată.

Studiul a fost realizat online pe un eşantion de 1.000 de respondenţi din mediul urban, cu vârste între 18 şi 65 de ani, care au interacţionat cu o clinică sau un spital privat în ultimele 12 luni. Conform cercetării, aproximativ 81% dintre respondenţi se declară satisfăcuţi de serviciile medicale private. Nivelul de satisfacţie pentru sistemul public rămâne la doar 47%. 80% dintre participanţi au încredere în serviciile oferite de clinicile şi spitalele private.

„Pacienţii români caută tot mai mult predictibilitate, confort şi acces rapid la servicii medicale. Vedem o maturizare clară a pieţei private de sănătate şi o orientare puternică spre experienţa pacientului”, a declarat Julien Zidaru, reprezentant Exact Business Solutions, citat în prezentarea studiului.

Românii aleg sistemul privat pentru calitatea serviciilor medicale, peste cele practicate în sistemul public. Costurile percepute sunt justificate prin experienţă şi servicii de calitate, relaţia medic-pacient, timpul redus pentru programări, echipamentele şi tehnologia modernă, care lipsesc din sistemul public.

Care sunt vulnerabilitățile sistemului privat

Raportul evidenţiază şi principala vulnerabilitate a sectorului privat. Este vorba despre costurile pentru serviciile medicale. Aproape 70% dintre respondenţi consideră că sistemul privat trebuie să ofere preţuri mai accesibile, iar 64% cer mai multe servicii decontate prin CNAS.

Deși românii plătesc contribuții din ce în ce mai mari la asigurările de sănătate, nu beneficiază nici pe departe de serviciile care li se cuvin. Pacienții români nu au nici un control asupra sumelor cu care cotizează. Așa se face că de multe ori, deși sunt asigurați în sistemul public, se văd nevoiți să scoată bani din buzunar, suplimentar pentru a-și îngriji sănătatea.

CNAS și Ministerul Sănătății se dovedesc total ineficiente în gestionarea fondurilor colectate de la pacienți. În continuare, deși sumele colecttate sunt tot mai mari, serviciul public de sănătate funcționează defectuos cu liste de așteptare care se întind pe multe luni pentru analize, investigații sau alte intervenții.

