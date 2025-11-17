CTP condamnă ferm conferința antivaccinistă de la Brașov, pe care o consideră o manifestare plină de afirmații fanteziste.

Scriitorul subliniază că participanții au promovat teorii fără nicio legătură cu știința, bazându-se doar pe frici și manipulări. El atrage atenția că ideea conform căreia vaccinarea ar rupe legătura cu divinitatea este una absurdă și periculoasă.

Ce a declanșat reacția lui Cristian Tudor Popescu

Controversa a pornit de la conferința „Covid-19 și convergența biodigitală”, organizată la Brașov de medici antivacciniști. Cristian Tudor Popescu spune că evenimentul semăna cu o ceremonie religioasă, nu cu o dezbatere medicală.

„Zicere după zicere, una mai bombasmică decât alta, fără citarea vreunei dovezi, cercetări științifice serioase, experimente, statistici, studii de caz, nimic. Și concluzia invariabilă: omul vaccinat nu mai e omul lui Dumnezeu. S-a tăiat firul divin, cum ar zice , care musai să fi fost invitat de onoare”, a transmis acesta în cea mai recentă .

Jurnalistul consideră această retorică o întoarcere periculoasă la mentalități medievale, în care boala era privită ca pedeapsă divină. „Mă ia groaza la gândul că în spatele acestei „filozofii” se află o fantomă care a bântuit întregul Ev Mediu. Boala îi este dată omului de Dumnezeu, pentru ispășirea păcatelor sale. Nu trebuie să-i oprești durerile: când au fost inventate, analgezicele erau considerate lucruri diavolești, căci nesocoteau voința Domnului. Mai mult, oamenii cu afecțiuni psihice erau declarați posedați, singura metodă de a-l izgoni din trup pe Necuratul fiind provocarea de dureri cât mai crunte „pacientului”. În cel mai bun caz, i se puneau lipitori, dacă nu i se lua direct câte o halbă de sânge, după care i se dădea să bea apă caldă.”

Cum vede CTP poziția conspiraționiștilor în raport cu medicina și religia

CTP spune că medicina a stagnat secole întregi deoarece disecțiile pe cadavre au fost interzise și s-au folosit doar deducții greșite. El amintește că „Black Death, marea epidemie de ciumă din sec. XIV” a arătat falimentul ritualurilor religioase, care nu au putut salva populația Europei devastate. De asemenea, scriitorul afirmă că desprinderea oamenilor de dogmă a început atunci și a continuat până în epoca rațiunii iluministe.

„Urmașii acelor vremuri sunt medicii conspiraționiști de astăzi. Religioși, nostalgici, naționaliști, promotori de „medicine” alternative. I-am auzit de destule ori spunând: „Acum e între el și Dumnezeu”., „A scăpat că îl iubește Dumnezeu”, „Faceți o rugăciune”, „L-au omorât vaccinurile”, „Paracetamolul dă autism, a zis și Trump”, „Consumați numai alimente crude și o să vă vindecați”. Am încercat să dau o replică rațională. Fără rezultat, căci mi s-au adus „argumente” de tipul: „Prometeu a furat focul de la zei și l-a dat oamenilor. Drept pedeapsă, Zeus și-a trimis vulturul să-i roadă ficatul. Iată de ce ciroza hepatică vine din gătirea alimentelor cu foc”.”

De ce spune CTP că medicii antivacciniști și antiavort încalcă legea și realitatea medicală „Faptul că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a sesizat Parchetul în legătură cu acest congres al vracilor periculoși, mi se pare cât se poate justificat. Hotărârea de a vaccina în masă populația, precum și logistica acțiunii, aparțin guvernului. Dar vaccinarea nu e obligatorie: cetățeanul alege dacă s-o facă sau nu. În acest lanț decizional, medicul nu are un rol. El trebuie să pună în act toate reglementările sanitare ale autorităților și să-i vaccineze pe aceia care doresc. Când un medic refuză să vaccineze sau instigă cetățenii să nu se vaccineze, devine infractor. Se conturează în Parlament o lege care să prevadă interdicția dreptului de a profesa. Dar ministrul Rogobete e sceptic: „Până la urmă, tot la CCR se ajunge…”. Și, desigur, antivacciniștii noștri sunt și antiavort. Își susțin refuzul de a face un avort la cerere cu mișcătoarele cuvinte: „Meseria noastră este să protejăm viața umană”. Emoționant, dar fals. Un copil aflat în perioada intrauterină timpurie nu este o viață umană. Nu are conștiință, nu știe că există, nu poate supraviețui autonom. Este o parte a corpului mamei. Încă nu e nicio deosebire între el și o tumoră uterină care se hrănește din resursele organismului”, a mai precizat CTP.

Ce poziție exprimă Popescu despre avort și drepturile femeii

Gazetarul spune că femeia aflată în termen legal pentru avort este un pacient cu drepturi depline asupra propriului corp.

„Ca în cazul oricărui pacient, ea decide dacă să fie operată sau nu. A nu ține seama de acest drept al omului de a-și aparține, înseamnă a considera femeia gravidă o vacă gestantă. Dar până și vaca are dreptul de a nu fi chinuită până când ajunge la abator. Or, femeii căreia i se refuză avortul i se face un rău. Este silită să suporte o stare fizică și psihică pe care nu o dorește. Și ce spune jurământul lui Hipocrat, de atâtea ori invocat: „Primum non nocere” – mai întâi, să nu faci rău…”, se mai arată în postarea sa.