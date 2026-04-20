Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a criticat dur de a-i retrage sprijinul politic premierului liberal Ilie Bolojan. Acesta a susținut că social-democrații abandonează România chiar când țara mai are de încasat miliarde de euro din PNRR, iar „57% dintre reformele critice sunt în coordonarea ministerelor PSD”. „Prioritatea conducerii PSD nu este dezvoltarea României, ci evitarea reformelor care deranjează interesele de partid”, a acuzat ministrul.

Pîslaru: Conducerea PSD a decis să abandoneze România

„PSD contra România: o decizie care ne costă miliarde de euro.

Decizia conducerii PSD de a abandona România este un act de iresponsabilitate într-un moment critic pentru țara noastră.

Suntem în ultimele luni decisive pentru PNRR. Vorbim despre aproximativ 10 miliarde de euro pe care România trebuie să îi aducă în țară până în august 2026.

🔴 57% dintre reformele critice sunt în coordonarea ministerelor PSD;

🔴 36% din țintele și jaloanele rămase sunt tot în responsabilitatea lor.

Riscul depășește 6 miliarde de euro dacă aceste reforme nu sunt duse la capăt.

Să pleci acum de la guvernare înseamnă să lași aceste reforme fără asumare politică exact când eforturile trebuie accelerate pentru îndeplinirea lor. Este un risc economic major pentru România”, a transmis ministrul Dragoș Pîslaru,

Pîslaru: Fiecare zi pierdută înseamnă bani pierduți

Acesta a mai afirmat că în vreme ce social-democrații aleg jocurile electorale oportuniste și blocarea țării, el și restul miniștrilor aleg să meargă mai departe , pentru modernizarea României.

„După ani de întârzieri și amânări, abandonarea reformelor în pragul termenului-limită demonstrează faptul că prioritatea conducerii PSD nu este dezvoltarea României, ci evitarea reformelor care deranjează interesele de partid și care aprind lumina în cămara noastră.

România are nevoie astăzi de responsabilitate, muncă serioasă și asumare. Nu de blocaje și jocuri electorale oportuniste.

Fiecare zi pierdută înseamnă bani pierduți.

Eu aleg să ducem lucrurile până la capăt, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan și de toți ceilalți colegi din Guvern.

Vom continua să luptăm în continuare pentru modernizarea României, înțelegând că responsabilitatea pe care o purtăm pe umeri nu e față de vreun partid, ci față de români și față de România”, a mai scris ministrul Dragoș Pîslaru, pe Facebook.