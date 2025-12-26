B1 Inregistrari!
„Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 23:11
„Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Captură video - Digi24

Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că, de sărbători, recitește din Biblie și rezolvă probleme de matematică și fizică. În acest context, le-a pus și românilor două întrebări: „vă propun să vă gândiți și dumneavoastră, între o sarma și un pahar cu vin”.

Întrebările lui Cristian Tudor Popescu pentru români

„Îngerul de gardă

Subsemnatul, cu prilejul Crăciunului și Anului Nou, recitesc din Biblie și, alternativ, rezolv probleme de matematică și fizică. Vă propun să vă gândiți și dumneavoastră, între o sarma și un pahar cu vin, la următoarea problemă: se dă ecuația x²-5x+7=0. Să se calculeze diferența rădăcinilor, x₁-x₂, fără a rezolva ecuația.

Și o întrebare teologică: de ce românii, în mare majoritate credincioși ortodocși, după ce se ghiftuiesc până la refuz de Ziua Nașterii Domnului și li se face rău, sună la 112 și se duc sau sunt duși buluc la medicii de gardă, în loc să înalțe, la icoanele de prin casă, o rugăciune izbăvitoare către îngerul de gardă, și dacă nu funcționează, chiar către Hristos?”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, într-o postare pe Facebook.

