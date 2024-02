Cu avionul pe DN1. Ce planuri are un român care și-a cumpărat o aeronavă cu 200 de locuri la prețul unei garsoniere

Un avion de pasageri cu aproape 200 de locuri noaptea trecută, în București. Un român a cumpărat aeronava la prețul unei garsoniere și a transportat-o pe DN1 până la un aerodrom din apropierea Capitalei. Ce are în plan să facă cu ea.

Ce vrea bărbatul să facă cu aeronava cumpărată la prețul unei garsoniere

Aeronava a fost transportată de la Romaero pe DN1 spre aerodromul din Clinceni. Avionul, cu o lungime de 45 de metri, a fost folosit în perioada 1980-2010.

„Am demult ideea asta, să iau un avion şi să îl pun la Clinceni, să fac un apartament în el, o ”, a mărturisit Costin Gavrilescu, proprietarul avionului.

Cea mai mare provocare a fost transportarea aeronavei către aerodromul Clinceni, locul în care va fi expusă. Costin a plătit 36.000 de euro pentru acest avion.

Pentru a se asigura că avionul poate fi transportat în condiții de siguranță, bărbatul a tăiat chiar el aripile acestuia.

„Am tăiat eu. Am luat eu circularul şi în câteva zile am tăiat. A fost dificil să îl pun pe trailer, să îl pregătim de pus pe trailer. Să îl punem pe trailer, mai ales că nu am mai făcut asta”, a mai spus bărbatul, potrivit .

Mai multe echipaje au însoțit trailerul cu care a fost transportată aeronava. Timp de câteva ore, traficul de pe DN1 a fost îngreunat, însă, avionul a ajuns la aerodromul din Clinceni în jurul orei 04:00 dimineața.