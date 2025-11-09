B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la un obicei periculos pe care îl au românii: „Este o mare greșeală”

Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la un obicei periculos pe care îl au românii: „Este o mare greșeală”

B1.ro
09 nov. 2025, 14:55
Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la un obicei periculos pe care îl au românii: „Este o mare greșeală”
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum a ajuns Internetul să ia locul medicilor din România
  3. Ce avertizează medicii

Românii apelează din ce în ce mai rar la specialiști când vine vorba de sănătatea lor. Internetul a luat locul medicilor, atât în diganosticare, cât și în tratarea unor afecțiuni. Deși poate părea o practică inofensivă, experienții avertizează că oamenii care se tratează după informații de pe Internet riscă să își pună mai rău sănătatea în pericol.

Cum a ajuns Internetul să ia locul medicilor din România

Fie că e vorba despre YouTube, Facebook sau chiar TikTok, toate sunt opțiuni pentru mare parte dintre români, atunci când au diverse simptome. Fie că este prima dată când se confruntă cu acele manifestări, fie că este o durere mai veche, oamenii încearcă să se trateze singuri, cu ce au prin casă sau cu ce pot cumpăra rapid. În cazul în care metodele găsite online nu funcționează, românii au două opțiuni: o vizită la cabinetul medical sau să mai bage o fisă pe Internet.

„Primul lucru pe care îl fac este să accesez internetul şi să caut simptomele pe care le am, să caut soluţii ce aş putea face, iar dacă în timp văd că nu starea mea de sănătate nu se îmbunătăţeşte, apelez la medicul de familie. Prefer să mă documentez de pe internet şi să încerc să găsesc o soluţie prin a mă doctoricii singur acasă”, a mărturisit un tânăr, pentru Observator News.

Fenomenul este rezultatul nu doar noilor tehnologii, ci și a noului stil de viață. Obișnuiți cu un ritm alert, dar și cu comoditatea lucrurilor livrate de-a gata, ideea de a petrece câteva minute pe un hol de așteptare sau într-un cabinet, nu le prea mai surâde românilor.

Ce avertizează medicii

Deși pare un obicei banal, medicii subliniază importanța unui consult de specialitate pentru diagnosticarea și stabilirea unui tratament. Pentru o schemă de tratament corectă, medicii iau în considerare și informații de fond despre pacienți, ceea ce Internetul nu are cum să facă.

„Au avut poate o durere retrosternală şi s-au gândit că au răcit, şi fiind fumător cronic, cu o stare de greutate spre obezitate sau supraponderală, sau cu risc cardiovascular, da, s-a întâmplat să descoperim un fenomen trist. Este o mare greşeală pentru că neavând studii în domeniu să putem înţelege fenomenele fiziopatologice ale organismului, nu putem să ne aplicăm singuri un diagnostic”, a declarat Alina Preda, medic de familie.

Nu doar că un diagnostic greșit ar putea dăuna sănătății fizice, dar ar putea afecta și sănătatea psihică și emoțională.

„Vin direct informați sau sunt orientați cam ce problemă de sănătate mintală au. Partea negativă este că ei acolo citesc că această boală sau aceste boli sunt incurabile și se descurajează foarte tare”, a declarat Laura Bîrlădeanu, psiholog.

Tags:
Citește și...
Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele
Eveniment
Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele
Deznodământ tragic pentru o femeie din Vaslui: a fost ucisă cu sânge rece după o viață trăită în teroare. Cine este principalul suspect
Eveniment
Deznodământ tragic pentru o femeie din Vaslui: a fost ucisă cu sânge rece după o viață trăită în teroare. Cine este principalul suspect
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului: „Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”
Eveniment
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului: „Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”
Sicriul cu rămășitele ultimului domn al Moldovei a fost depus la Cotroceni. Ce reguli trebuie să respectele persoanele care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Grigore Alexandru Ghyka
Eveniment
Sicriul cu rămășitele ultimului domn al Moldovei a fost depus la Cotroceni. Ce reguli trebuie să respectele persoanele care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Grigore Alexandru Ghyka
Femeia de 69 de ani electrocutată de un cablu STB a murit după două zile la Spitalul Pantelimon
Eveniment
Femeia de 69 de ani electrocutată de un cablu STB a murit după două zile la Spitalul Pantelimon
Orele pierdute în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend. Ce se întâmplă când dormim prea puțin
Eveniment
Orele pierdute în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend. Ce se întâmplă când dormim prea puțin
Octavian Berceanu a reacționat după apariția numelui său în dosarul DNA. Cum a fost atras în schema lui Isăilă: „Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupție”
Eveniment
Octavian Berceanu a reacționat după apariția numelui său în dosarul DNA. Cum a fost atras în schema lui Isăilă: „Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupție”
Interceptări uluitoare în dosarul lui Marius Isăilă, fost parlamentar PSD acuzat de cumpărare de influență și arestat de DNA. Discuții monitorizate cu Octavian Berceanu: „Primul lucru știi la ce mă gândeam? La buzunar!”
Eveniment
Interceptări uluitoare în dosarul lui Marius Isăilă, fost parlamentar PSD acuzat de cumpărare de influență și arestat de DNA. Discuții monitorizate cu Octavian Berceanu: „Primul lucru știi la ce mă gândeam? La buzunar!”
Jurnalistul Ionel Stoica dezvăluie trecutul controversat al Florinei Maior, apropiată de Anca Alexandrescu și declarată „revoluționară” la doar 10 ani
Eveniment
Jurnalistul Ionel Stoica dezvăluie trecutul controversat al Florinei Maior, apropiată de Anca Alexandrescu și declarată „revoluționară” la doar 10 ani
Gest revoltător al unui înalt funcționar din Ministerul Economiei. Scandal și violență într-un club din Târgu Jiu: „Tu știi cine sunt eu?”
Eveniment
Gest revoltător al unui înalt funcționar din Ministerul Economiei. Scandal și violență într-un club din Târgu Jiu: „Tu știi cine sunt eu?”
Ultima oră
16:00 - Andreea Esca, dezvăluire surprinzătoare. Defectul fizic pe care îl ascunde de peste două decenii de telespectatori 
15:51 - Se anunță un Revelion aglomerat pentru Mihai Trăistariu: „Am 10 spectacole”. Cât va încasa solistul la finalul serii
15:22 - Oana Țoiu reacționează după ce doi români au fost răniți în timpului unui atac armat, la Istanbul / În ce stare se află victimele
14:19 - Deznodământ tragic pentru o femeie din Vaslui: a fost ucisă cu sânge rece după o viață trăită în teroare. Cine este principalul suspect
13:23 - Andreea Esca a dezvăluit că are un defect fizic pe care l-a ascuns ani la rând de telespectatori. „Primul meu cameraman mi-a zis”
12:44 - Valurile puternice au provocat haos în Tenerife. 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite
12:16 - Daniel Băluță continua campania pentru Primăria Capitalei. Cum l-au primit bucureștenii din Sectorul 2
11:28 - Ciprian Ciucu – dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate (VIDEO)
10:55 - Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului: „Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”
10:23 - Ministrul Finanțelor, față în față cu mai mulți oficiali de rang înalt ai SUA: „Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune” / Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor