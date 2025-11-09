Românii apelează din ce în ce mai rar la specialiști când vine vorba de sănătatea lor. Internetul a luat locul medicilor, atât în diganosticare, cât și în tratarea unor afecțiuni. Deși poate părea o practică inofensivă, experienții avertizează că oamenii care se tratează după informații de pe Internet riscă să își pună mai rău sănătatea în pericol.

Cum a ajuns Internetul să ia locul medicilor din România

Fie că e vorba despre YouTube, Facebook sau chiar TikTok, toate sunt opțiuni pentru mare parte dintre români, atunci când au diverse simptome. Fie că este prima dată când se confruntă cu acele manifestări, fie că este o durere mai veche, oamenii încearcă să se trateze singuri, cu ce au prin casă sau cu ce pot cumpăra rapid. În cazul în care metodele găsite online nu funcționează, românii au două opțiuni: o vizită la cabinetul medical sau să mai bage o fisă pe Internet.

„Primul lucru pe care îl fac este să accesez internetul şi să caut simptomele pe care le am, să caut soluţii ce aş putea face, iar dacă în timp văd că nu starea mea de sănătate nu se îmbunătăţeşte, apelez la medicul de familie. Prefer să mă documentez de pe internet şi să încerc să găsesc o soluţie prin a mă doctoricii singur acasă”, a mărturisit un tânăr, pentru Observator News.

Fenomenul este rezultatul nu doar noilor tehnologii, ci și a noului stil de viață. Obișnuiți cu un ritm alert, dar și cu comoditatea lucrurilor livrate de-a gata, ideea de a petrece câteva minute pe un hol de așteptare sau într-un cabinet, nu le prea mai surâde românilor.

Ce avertizează medicii

Deși pare un obicei banal, medicii subliniază importanța unui consult de specialitate pentru diagnosticarea și stabilirea unui tratament. Pentru o schemă de tratament corectă, medicii iau în considerare și informații de fond despre pacienți, ceea ce Internetul nu are cum să facă.

„Au avut poate o durere retrosternală şi s-au gândit că au răcit, şi fiind fumător cronic, cu o stare de greutate spre obezitate sau supraponderală, sau cu risc cardiovascular, da, s-a întâmplat să descoperim un fenomen trist. Este o mare greşeală pentru că neavând studii în domeniu să putem înţelege fenomenele fiziopatologice ale organismului, nu putem să ne aplicăm singuri un diagnostic”, a declarat Alina Preda, medic de familie.

Nu doar că un diagnostic greșit ar putea dăuna fizice, dar ar putea afecta și sănătatea psihică și emoțională.

„Vin direct informați sau sunt orientați cam ce problemă de sănătate mintală au. Partea negativă este că ei acolo citesc că această boală sau aceste boli sunt incurabile și se descurajează foarte tare”, a declarat Laura Bîrlădeanu, .