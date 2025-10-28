B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Trăim cu telefonul mereu în mână, dar căutăm liniștea. Ce spun psihologii despre preferința pentru modul silențios

Trăim cu telefonul mereu în mână, dar căutăm liniștea. Ce spun psihologii despre preferința pentru modul silențios

Ana Beatrice
28 oct. 2025, 09:42
Trăim cu telefonul mereu în mână, dar căutăm liniștea. Ce spun psihologii despre preferința pentru modul silențios
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Trăim cu telefonul mereu în mână: De ce preferă oamenii să țină telefonul pe silențios
  2. Ce efecte are liniștea telefonului asupra minții și productivității

Trăim cu telefonul mereu în mână, iar mulți îl țin pe silențios pentru a scăpa de stresul notificărilor zilnice. Psihologii spun că apelurile și mesajele constante ne pot crește anxietatea, așa că preferăm liniștea modului silențios.

Trăim cu telefonul mereu în mână: De ce preferă oamenii să țină telefonul pe silențios

Tot mai mulți oameni aleg să reducă zgomotul digital și să-și păstreze telefoanele pe modul silențios. Studiile arată că această decizie nu ține doar de confort, ci și de eficiență. Cei care controlează momentul în care răspund la apeluri sau mesaje reușesc să se concentreze mai bine și sunt mai productivi.

În orașe, la birou sau în cafenele, sunetul notificărilor se aude din ce în ce mai rar. Unii preferă vibrațiile discrete, alții folosesc moduri speciale, precum „sleep” sau „work mode”, pentru a limita apelurile.

Tendința este confirmată chiar și de specialiștii din service-uri, care spun că tot mai multe telefoane ajung setate pe silent permanent.

Ce efecte are liniștea telefonului asupra minții și productivității

Cercetările arată că fiecare notificare sau apel ne rupe brusc din ritm, iar creierul are nevoie de aproape 23 de minute pentru a-și recăpăta concentrarea. În lipsa acestor întreruperi, oamenii reușesc să fie mai calmi, mai atenți și mai eficienți.

Psihoterapeuții spun că, atunci când alegem să-l ținem pe silențios, creierul nostru funcționează mai eficient. Fără sunete și vibrații, putem filtra informațiile mai clar și ne eliberăm de presiunea de a răspunde imediat. Nivelul de stres scade vizibil, iar anxietatea legată de „a nu rata ceva” se diminuează treptat.

„Utilitatea clasică a telefonului s-a schimbat. Și asta pentru că acum dispozitivele au foarte multe aplicații. Uneori prea multe”, a declarat Cristina Georgescu, psihoterapeut, potrivit stirileprotv.ro.

„Faza entuziasmului în utilizarea telefonului a trecut. Telefonul încă rămâne, dar nu neapărat ca telefonul clasic, ci pentru utilizarea în social media sau pentru alte formule”, a mai precizat Ioan Hosu, sociolog.

Tags:
Citește și...
Instagram îți oferă mai mult control. Cum poți vedea istoricul de vizionare al Reels-urilor
IT&C
Instagram îți oferă mai mult control. Cum poți vedea istoricul de vizionare al Reels-urilor
Era Reel-urilor pierdute în feed-ul nesfârșit a apus. Cum te ajută noul istoric vizionare Reels să regăsești conținutul viral
IT&C
Era Reel-urilor pierdute în feed-ul nesfârșit a apus. Cum te ajută noul istoric vizionare Reels să regăsești conținutul viral
O lume fără internet? Cât de real este riscul unui colaps digital total
IT&C
O lume fără internet? Cât de real este riscul unui colaps digital total
Pericolul de a fi păcălit de AI este mai mare ca oricând. Care sunt cele mai eficiente trei tactici pentru detectarea imaginilor create artificial
IT&C
Pericolul de a fi păcălit de AI este mai mare ca oricând. Care sunt cele mai eficiente trei tactici pentru detectarea imaginilor create artificial
Imaginile generate de AI devin tot mai convingătoare. Cum îți dai seama ce este real și ce nu
IT&C
Imaginile generate de AI devin tot mai convingătoare. Cum îți dai seama ce este real și ce nu
Meta și TikTok, sub lupa Comisiei Europene. Giganții social media riscă amenzi de miliarde de euro
IT&C
Meta și TikTok, sub lupa Comisiei Europene. Giganții social media riscă amenzi de miliarde de euro
Laptopul tău rulează greu și se supraîncălzește constant? Care sunt cele mai simple și eficiente metode de întreținere a dispozitivului
IT&C
Laptopul tău rulează greu și se supraîncălzește constant? Care sunt cele mai simple și eficiente metode de întreținere a dispozitivului
Întreținerea laptopului este mai importantă decât crezi. Cum să ai grijă corect de dispozitivul tău
IT&C
Întreținerea laptopului este mai importantă decât crezi. Cum să ai grijă corect de dispozitivul tău
ChatGPT a picat în România, însă, problema ar fi la nivel global. Ce eroare apare (FOTO) / UPDATE: Problema a fost remediată
IT&C
ChatGPT a picat în România, însă, problema ar fi la nivel global. Ce eroare apare (FOTO) / UPDATE: Problema a fost remediată
De ce telefoanele performante rămân fără energie în mijlocul zilei? Cum să prelungești durata de viață a bateriei
IT&C
De ce telefoanele performante rămân fără energie în mijlocul zilei? Cum să prelungești durata de viață a bateriei
Ultima oră
11:45 - Suveraniștii au găsit conspirații și la Catedrala Neamului. Acuzații pentru Patriarhul Daniel
11:44 - CJ Ilfov, peste 1,2 miliarde de lei investiți în proiecte apă-canal. Mirabela Dumitrache a dezvăluit avantajele pe care le oferă Ilfovul (VIDEO)
11:15 - Un român stabilit în Spania îi avertizează pe cei care vor să plece din țară: „Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți!”
11:14 - Victor Pițurcă, declarații inedite despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Cât de greu îi este să fie tatăl unui adolescent
11:13 - Geroge Clooney a reacționat la jaful de la Luvru: „A fost mișto…adică groaznic”/ „Mă întreb dacă vor reuşi să-i prindă”
11:03 - Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
11:00 - Prognoza meteo, 28 octombrie 2025: răcire bruscă și ploi în Vest. Detalii pe zone
10:57 - Românii își pot calcula singuri pensia: Află câți bani vei primi în funcție de venit și anii lucrați
10:41 - Studiu: ce văd oamenii atunci când se află între viață și moarte? Iată ce au dezvăluit participanții cercetării
10:27 - Moarte subită la Spitalul Județean Buzău. Ștefania Szabo, director medical, găsită decedată în camera de gardă. Avea doar 37 de ani. Ce s-a întâmplat