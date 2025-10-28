Trăim cu telefonul mereu în mână, iar mulți îl țin pe silențios pentru a scăpa de notificărilor zilnice. Psihologii spun că apelurile și mesajele constante ne pot crește anxietatea, așa că preferăm liniștea modului silențios.

Trăim cu telefonul mereu în mână: De ce preferă oamenii să țină telefonul pe silențios

Tot mai mulți oameni aleg să reducă zgomotul digital și să-și păstreze telefoanele pe modul silențios. Studiile arată că această decizie nu ține doar de confort, ci și de eficiență. Cei care controlează momentul în care răspund la apeluri sau mesaje reușesc să se concentreze mai bine și sunt mai productivi.

În orașe, la birou sau în cafenele, sunetul notificărilor se aude din ce în ce mai rar. Unii preferă vibrațiile discrete, alții folosesc moduri speciale, precum „sleep” sau „work mode”, pentru a limita apelurile.

Tendința este confirmată chiar și de specialiștii din service-uri, care spun că tot mai multe ajung setate pe silent permanent.

Ce efecte are liniștea telefonului asupra minții și productivității

Cercetările arată că fiecare notificare sau apel ne rupe brusc din ritm, iar creierul are nevoie de aproape 23 de minute pentru a-și recăpăta concentrarea. În lipsa acestor întreruperi, oamenii reușesc să fie mai calmi, mai atenți și mai eficienți.

Psihoterapeuții spun că, atunci când alegem să-l ținem pe silențios, creierul nostru funcționează mai eficient. Fără sunete și vibrații, putem filtra informațiile mai clar și ne eliberăm de presiunea de a răspunde imediat. Nivelul de stres scade vizibil, iar legată de „a nu rata ceva” se diminuează treptat.

„Utilitatea clasică a telefonului s-a schimbat. Și asta pentru că acum dispozitivele au foarte multe aplicații. Uneori prea multe”, a declarat Cristina Georgescu, psihoterapeut, potrivit stirileprotv.ro.

„Faza entuziasmului în utilizarea telefonului a trecut. Telefonul încă rămâne, dar nu neapărat ca telefonul clasic, ci pentru utilizarea în social media sau pentru alte formule”, a mai precizat Ioan Hosu, sociolog.