Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 

Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 

02 oct. 2025, 19:05
Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Câte animale vândute în România sunt, de fapt, dintr-o rasă pură
  2. La ce pericole se expun cumpărătorii

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că românii sunt mari iubitori de animale. Aproape în fiecare gospodărie există cel puțin un câine sau o pisică, uneori salvați de la adăposturi, alteori cumpărați de la crescători autorizați sau… crescători care pretind că sunt autorizați.

Câte animale vândute în România sunt, de fapt, dintr-o rasă pură

În timp ce o parte dintre români preferă să adopte suflete nevinovate pentru a le salva, fără să țină cont de rasă sau astfel, sunt și români care, din varii motive, își doresc un animal de rasă. Așa a ajuns să ia naștere mai multe afaceri ilegale, în spatele cărora se află persoane care pretind că sunt crescători autorizați. Ajung să falsifice parafe de medici și documentele de sănătate ale animalelor, iar veterinarii povestesc cazuri în care câinii au fost vopsiți pentru a părea dintr-o anumită rasă.

Unui cumpărător neexperimentat îi este greu să facă diferența dintre anunțurile autentice, de la crescători autorizați, și cele false, iar de multe aleg să cumpere animăluțul al cărui preț este cel mai mic.

„Din cauza preţului mic, un potenţial cumpărător neexperimentat ar fi tentat să ia de pe piaţa neagră. Costurile sunt mai mari în momentul în care cumperi un animal dintr-o felisă, dar astfel vor putea să evite probleme care pot aparea, care pot duce inclusiv la deces”, a explicat Mihai Popescu, crescător autorizat, pentru Observator News.

Mai puțin de 5% din animalele vândute în Romania sunt cu adevărat dintr-o rasă pură și comercializate de crescători autorizați, spun specialiştii.

La ce pericole se expun cumpărătorii

Vânzarea ilegală a animalelor se reflectă și în cazurile care ajung în cabinetele veterinare. Nu doar că animalele sunt epuizate şi bolnave, dar însuși stăpânii lor își pot pune sănătatea în pericol.

„Din ce vedem în clinică, este un proces în creştere. […] Am avut inclusiv pui de Golden, teoretic cumpărat ca fiind Golden (Retriever – n.r.), care era de fapt un pui de câine normal, metis, adică un comunitar, care era vopsit, cu vopsea de păr. […] (Animalele – n.r.) sunt foarte bolnave, sunt parazitate, majoritatea au boli virale, şi devin un pericol pentru cei care le cumpără”, a explicat Anca Dobrica, medic veterinar.

„Apare riscul de dezvoltare a zoonozelor, acele boli infecţioase care se transmit de la animale la om”, a explicat Lucian Bagia, purtătorul de cuvânt al Asociaţiei Chinologice din Romania.

Pentru a evita să se pună în pericol, cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice atent persoana de la care cumpără animăluțul, să caute recenzii, să solicite acte medicale care să ateste că animalul este sănătos. Un certificat de sănătate autentic ar trebui să conţină un număr de întregistrare şi un cod unic de microcip.

