Programul de reciclare se extinde în România, iar consumatorii pot returna acum și cutii din carton pentru băuturi sau lactate. Inițiativa pornește dintr-un proiect-pilot deja activ, care a strâns sute de mii de ambalaje în doar câteva luni.

Ce ambalaje noi pot returna românii

După sticlă, plastic și aluminiu, la colectare intră și din carton folosite pentru lapte, iaurturi lichide sau sucuri. Sistemul funcționează momentan printr-un program test. Proiectul este dezvoltat de Tetra Pak împreună cu Mega Image și a început în noiembrie 2025. Inițiativa este prezentată drept prima de acest tip din Europa.

În prezent, rețeaua a fost extinsă la 15 puncte de colectare din București, Ilfov și Brașov, după rezultatele obținute în primele luni.

Ce rezultate au apărut după lansare

Datele transmise de organizatori arată că peste 357.000 de ambalaje au fost returnate în primele patru luni de funcționare. Cele șapte automate instalate inițial au înregistrat creșteri lunare importante.

În unele perioade, avansul raportat a ajuns până la 200%, semn că interesul publicului a crescut constant. Bucureștiul generează peste 60% din totalul colectărilor.

Brașovul a avut, la rândul său, un ritm accelerat. În martie 2026, orașul a contribuit cu 37% din total, față de 31% în decembrie 2025.

„Decizia de a extinde primul proiect-pilot din Europa dedicat colectării ambalajelor din carton pentru băuturi și lactate se bazează nu doar pe volumele înregistrate, ci mai ales pe modul în care consumatorii au răspuns acestei inițiative”, a declarat Ștefan Urziceanu, manager sustenabilitate Tetra Pak pentru România, Croația, Slovenia, Bulgaria și Moldova, potrivit Libertatea.

Cum pot fi returnate corect aceste cutii

Programul acceptă ambalaje din carton de maximum doi litri, folosite pentru băuturi răcoritoare sau produse lactate, indiferent de brand. Pentru a fi eligibile, acestea trebuie golite complet, curate, nestrivite și cu codul de bare vizibil. Capacul trebuie păstrat atașat.

Fiecare ambalaj predat corect aduce un voucher în valoare de 0,5 lei. Proiectul se desfășoară pe durata a opt luni.

Ce alte produse vor intra în sistemul SGR

Extinderea reciclării nu se oprește aici. În martie 2026, Senatul a adoptat un proiect care lărgește sistemul de garanție-returnare din 2028. De la 1 ianuarie 2028, ambalajele nereutilizabile pentru borș, oțet și apă distilată vor intra în , dacă legea va fi finalizată.

Între timp, sistemul actual a devenit obișnuință pentru milioane de români. Aproape 9 miliarde de ambalaje au fost colectate de la lansare.