Acasa » Eveniment » Suceava: Dosar penal și amendă uriașă pentru un bărbat care a pus în pericol fântânile vecinilor

Flavia Codreanu
28 apr. 2026, 21:19
sursă foto: Facebook/ Garda de Mediu Suceava
Cuprins
  1. Ce nereguli grave a descoperit Garda de mediu Suceava în curtea bărbatului
  2. Care este riscul de poluare după intervenția autorităților
  3. Ce avertizează Grada de Mediu

Garda de mediu Suceava a depus o sesizare penală și a aplicat o amendă de 15.000 de lei. În urma unor cercetări s-a descoperit că în gospodăria unui bărbat s-au găsit cantități mari de îngrășăminte depozitate necorespunzător.

Ce nereguli grave a descoperit Garda de mediu Suceava în curtea bărbatului

Comisarii au constatat că substanțele chimice erau lăsate direct sub cerul liber, fără nicio protecție împotriva ploilor sau a soarelui.

Mai mult, perimetrul fusese transformat într-un adevărat depozit ilegal de deșeuri amestecate, care ar fi trebuit să ajungă la centre autorizate, nu să fie abandonate direct pe sol.

Reprezentanții instituției au explicat de ce au ales să apeleze la organele de cercetare penală:

„Garda de Mediu Suceava a trecut la măsuri extreme în cazul unui cetăţean care a depozitat neconform cantităţi mari de îngrăşăminte chimice. Din cauza riscului major de poluare şi a nerespectării regimului substanţelor periculoase, comisarii GNM-CJ Suceava au înaintat o sesizare penală către organele de cercetare. Ceea ce părea o simplă neglijenţă în curte sau pe câmp este acum o infracţiune”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu.

Care este riscul de poluare după intervenția autorităților

Principala îngrijorare a autorităților este legată de pânza freatică și de fântânile din zonă. Atunci când plouă, substanțele chimice sunt spălate de pe sol și ajung direct în apă. Pe lângă poluarea apei, depozitarea necorespunzătoare poate duce la reacții chimice.

Legea este foarte strictă în privința acestor depozite, după cum precizează oficialii:

Legea e clară: Orice depozit de îngrăşăminte trebuie să fie protejat de intemperii, amenajat pe suprafeţe impermeabile şi securizat. Pe lângă sesizarea penală, cetăţeanul a fost sancţionat şi cu o amendă contravenţională în valoare de 15.000 lei. Această măsură a fost aplicată pentru depozitarea neconformă a deşeurilor identificate la faţa locului”, a mai transmis Garda de Mediu.

Ce avertizează Grada de Mediu

Autoritățile subliniază că deșeurile identificate la fața locului ar fi trebuit colectate și transportate către centre autorizate, conform legii.

„Dincolo de substanţele periculoase, perimetrul era transformat într-un spaţiu unde erau depozitate deşeuri în amestec, care ar fi trebuit colectate şi transportate către centre autorizate, nu abandonate direct pe sol. Protejarea mediului nu este negociabilă, iar legea pedepseşte sever orice acţiune care ne pune în pericol resursele de apă şi sănătatea publică”, au concluzionat reprezentanții Gărzii de Mediu.

