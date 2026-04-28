Atenționare de călătorie pentru românii care urmează să viziteze Bulgaria. Anunțul MAE

28 apr. 2026, 21:16
Foto: politiadefrontiera.ro
Cuprins
  1. Ce taxe trebuie plătite la traversarea frontierei
  2. Cum pot obţine românii asistenţă consulară şi informaţii

Ministerul Afacerilor Externe a transmis o informare pentru cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria, referitoare la obligaţii de plată la frontieră şi la posibilităţile de asistenţă consulară în caz de nevoie.

Ce taxe trebuie plătite la traversarea frontierei

Ministerul Afacerilor Externe atenţionează asupra existenţei unei taxe pentru traversarea Podului Prieteniei Ruse – Giurgiu. Valoarea acestei taxe este de 2 euro pentru direcţia de ieşire din Bulgaria, suma fiind aplicabilă indiferent de modalitatea de plată aleasă de călători.

Plata taxei poate fi efectuată numerar, la punctul de trecere a frontierei, sau prin plata online. MAE precizează că este important ca persoane care tranzitează podul să fie pregătite să achite această sumă la ieşire pentru a evita întârzieri sau proceduri suplimentare la frontieră.

De asemenea, MAE reaminteşte că pentru circulaţia pe drumurile naţionale din Bulgaria este obligatorie deţinerea unei viniete valabile. Aceasta poate fi achiziţionată online la site-ul web.bgtoll.bg, site care dispune şi de o versiune în limba română. Vinieta este necesară pentru utilizarea reţelei de drumuri naţionale şi trebuie cumpărată înainte de a circula pe astfel de tronsoane, conform reglementărilor locale.

Ministerul recomandă călătorilor să verifice din timp modalităţile de plată disponibile şi să păstreze chitanţele sau confirmările de plată, în special când achită online, pentru a demonstra plata în cazul unor controale sau neînţelegeri la frontieră.

Cum pot obţine românii asistenţă consulară şi informaţii

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară prin contactarea numerelor de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510. Ambasada a precizat că apelurile la aceste numere sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Persoanele aflate într-o situaţie dificilă, specială sau de urgenţă pot folosi telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758. Acest număr este destinat cazurilor cu caracter de urgenţă, când este necesară intervenţia consulară imediată sau informaţii urgente pentru cetăţeni aflaţi pe teritoriul Bulgariei.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web sofia.mae.ro şi mae.ro şi reaminteşte că cetăţenii au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. Aplicaţia şi paginile oficiale pot oferi actualizări utile privind condiţii de intrare, măsuri locale, precum şi recomandări practice pentru cei care se deplasează în şi prin Bulgaria.

Înainte de plecare, MAE îndeamnă cetăţenii să verifice informaţiile actualizate privind taxe de trecere, necesitatea vinietei şi detalii de contact ale reprezentanţelor consulare. Pregătirea documentelor, cunoaşterea sumelor care pot fi percepute la frontieră şi păstrarea datelor de contact ale Ambasadei pot face diferenţa în gestionarea eficientă a unor situaţii neprevăzute pe durata călătoriei.

