 Wizz Air pregătește o premieră pentru pasageri: Serviciul care va schimba experiența zborului

Flavia Codreanu
28 apr. 2026, 18:27
Sursa Foto: Facebook / Wizz Air
Cuprins
  1. Care sunt șansele să avem Wi-Fi gratuit la compania aeriană Wizz Air
  2. Care sunt șansele ca biletele să se scumpească
  3. La ce va folosi internetul în avioane

Compania aeriană Wizz Air testează în prezent accesul la internet în timpul zborului pe cinci dintre avioanele sale.

Care sunt șansele să avem Wi-Fi gratuit la compania aeriană Wizz Air

Potrivit Profit.ro, Wizz Air vrea să aducă internetul de mare viteză în avioane, dar numai dacă acest lucru nu va scumpi biletele.

În prezent, soluțiile sunt testate pe un număr mic de aeronave pentru a vedea cum funcționează sistemul fără să aducă scumpiri pentru pasageri. Șefii companiei negociază cu mai mulți furnizori, însă condiția principală este ca prețul serviciului să rămână unul mic

Directorul comercial al companiei a explicat cum se desfășoară aceste teste:

„În acest moment, testăm aceste soluții într-un mod limitat. Cred că sunt doar cinci aeronave care au conectivitate la bord. Explorăm opțiuni mai extinse de conectivitate. Căutăm soluții mai extinse de conectivitate, dar ne dorim ca partenerii cu care discutăm să fie competitivi în ofertele pe care le propun către Wizz”, a declarat Ian Malin pentru Profit Insider.

Care sunt șansele ca biletele să se scumpească

Principala temere a companiei este ca noile echipamente să nu facă avionul mai greu în aer, ceea ce ar însemna un consum mai mare de carburant.

Pentru ca Wi-Fi-ul să fie disponibil în toate zborurile, tehnologia trebuie să fie ușoară și să nu strice aerodinamica aeronavei

Ian Malin a subliniat că menținerea prețurilor scăzute este prioritatea numărul unu:

„Trebuie să facem aceste lucruri într-un mod low-cost. Nu putem avea creșteri dramatice de preț, fie din cauza investițiilor tehnologice, fie din cauza creșterii consumului de combustibil sau a rezistenței aerodinamice. Însă, este ceva ce, în cele din urmă, vom implementa dacă îl putem face într-un mod low-cost. Și acesta este obiectivul către care lucrăm în acest moment”, a explicat oficialul companiei.

La ce va folosi internetul în avioane

Pe lângă confortul pasagerilor, care vor putea sta pe rețelele sociale sau viziona filme, internetul va ajuta piloții să afle mai rapid date despre vreme și să schimbe ruta pentru a economisi combustibil.

Mai mult, în cazul în care cuiva i se face rău în timpul zborului, însoțitorii de bord vor putea folosi o tabletă pentru a vorbi prin video cu un medic de la sol.

Oficialul Wizz Air a vorbit despre importanța internetului în caz de urgențe medicale:

„Cred că există multe lucruri interesante care pot rezulta din existența internetului de mare viteză la bord, fie că vorbim despre divertismentul pentru pasageri, fie despre eficiență în consumul de combustibil. Chiar și în situații medicale, conectivitatea ar putea permite consultarea unui medic de la sol prin intermediul unei tablete sau transmiterea semnelor vitale către personal medical. Suntem încrezători că suntem pe drumul cel bun în această direcție”, a concluzionat Ian Malin pentru Profit Insider.

