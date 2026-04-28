Războiul viitorului se va muta în , iar puterile implicate ar putea bloca zona dintre Pământ și Lună după modelul . Experții au elaborat mai multe scenarii pornind de la conflictul din Orientul Mijlociu

, dintre SUA, Israel şi Iran ar putea fi ilustrativ pentru ceea ce ar urma în materie de conflicte. Războiul viitorului se v desfășura în spațiul extraterestru, iar blocada Strâmtorii Ormuz ar putea fi model pentru o eventuală blocadă a în spaţiul cislunar – zona dintre Pământ şi Lună.

În acest context, Forţa Spaţială a SUA, propune înfiinţarea unui birou care va evalua importanţa regiunii cislunare pentru securitatea naţională, transmite . Astfel, blocadele, confiscarea navelor, cu impact asupra economiei globale, lipsa unor resurse importante şi prăbuşiri ale pieţelor ar putea rezulta şi din blocarea spaţiului cislunar, avertizează o serie de analişti.

Misiunea circumselenară Artemis 2 a NASA a provocat un entuziasm general. La fel și anunțul făcut de agenția spațială care și-a propus să amplaseze o bază lunară permanentă pe Lună.

„În paralel, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, provocând o creştere bruscă a pieţelor globale de energie şi oferindu-ne tuturor prilejul să constatăm cât de vulnerabili suntem la accidentele geografice. Uneori, o pereche de evenimente pot conţine un avertisment, dacă îl poţi vedea”, a apreciat Marc Feldman, director executiv la Center for the Study of Space Crime, Piracy & Governance.

Semnificația închiderii Strâmtorii Ormuz

Marc Feldman şi Hugh Taylor, cofondatori la Center for the Study of Space Crime, Piracy & Governance, atrag atenția că închiderea Strâmtorii Ormuz ar trebui să ne avertizeze cu privire la pericole similare legate de colonizarea Lunii și de apărarea spaţiului cislunar. Cei doi sunt autorii unei cărți pe acest subiect, „Space Piracy: Preparing for a Criminal Crisis in Orbit” (Pirateria spaţială: Pregătirea pentru o criză pe orbită), publicată anul trecut.

„Aşa cum Strâmtoarea Ormuz este o cale navigabilă îngustă, spaţiul cislunar, deşi aparent vast, conţine de fapt câteva puncte de tranzit unice şi exclusive prin care trebuie să treacă toate călătoriile selenare. Dacă ajunge pe mâini greşite, toate întreprinderile lunare incipiente ale NASA şi ale lui Elon Musk – primii paşi într-o economie spaţială de trilioane de dolari – ar putea fi abandonate”, a explicat Feldman.

În acest context, Peter Garretson, cercetător senior în studii de apărare la American Foreign Policy Council şi consultant în strategie specializat în spaţiu şi apărare își pune întrebarea cât de valoros devine spaţiul cislunar. Totul depinde dacă evaluarea se referă doar la valoarea actuală sau include şi valoarea viitoare.

„Evident, orice valoare comercială actuală a Lunii este infimă, dar, în acelaşi timp, aşteptarea valorii viitoare este gigantică, atât în ceea ce priveşte valoarea de piaţă, cât şi cea strategică”, a spus el.

Ce valoare are spațiul cislunar în războiul viitorului

Peter Garretson care, împreună cu Namrata Goswami, este coautor al cărţii din 2020 „Scramble for the Skies: The Great Power Competition to Control the Resources of Outer Space” (Lupta pentru cer: Marea competiţie între puteri pentru controlul resurselor din spaţiul cosmic), a precizat că nu tot spaţiul cislunar şi selenar are aceeaşi valoare.

„Există teren strategic la poli, la ecuator şi în zone cu concentraţie neobişnuită de minerale utile. Există spaţiu strategic pe orbita lunară şi în punctele Lagrange”, a precizat Garretson.

El este de părere că în viitor, la un moment dat, ar putea fi ameninţat accesul la interesele naţionale sau economice vitale selenare fie de la suprafaţă, fie de pe orbite lunare. Iar o astfel de interdicţie ar putea să aibă un impact serios asupra economiei globale.

Catapultele lui Elon Musk de pe Lună

Afaceristul Elon Musk a discutat recent despre un viitor în care catapulte electromagnetice de pe Lună ar putea lansa 500-1.000 de terawaţi de centre de date pentru inteligenţă artificială pe an. Peter Garretson crede că într-un viitor în care un număr semnificativ de centrale electrice orbitale, centre de date, staţii spaţiale şi fabrici pe orbită ar fi construite din resurse selenare, multe pieţe s-ar baza şi ar fi dependente de acestea.

Centrele de date reprezintă o parte din ce în ce mai mare a economiei. Iar din punct de vedere energetic, este mai ieftin ca elementele principale ale centrelor de date – structură, fotovoltaice şi control termic – să fie pe Lună. În mod similar, activitatea de pe suprafaţa selenară va depinde de infrastructura orbitală pentru a oferi poziţie, navigaţie şi sincronizare, comunicaţii, teledetecţie şi conştientizare a domeniului spaţial.

„Îmi pot imagina cu siguranţă un viitor în care Luna ar juca un rol la fel de important în economia viitoare precum îl are Golful astăzi şi în care o întrerupere într-o anumită locaţie ar putea avea un efect similar cu închiderea Strâmtorii Ormuz”, a spus Garretson.

Orice perturbare a acelui lanţ de aprovizionare – mineritul, rafinarea, fabricarea materialelor structurale şi funcţionale, sau a vectorilor de lansare, sau orice întrerupere a reaprovizionării logistice cu lucrători sau echipamentear putea submina acea economie globală viitoare.