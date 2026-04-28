Un nou mesaj cu tentă profetică a fost publicat de Maria Ghiorghiu pe blogul său. Cunoscută pentru premoniții sale, ea afirmă că, în zorii zilei, ar fi auzit un „glas”. Acesta ar fi anunțat o schimbare importantă ce ar urma să aibă loc pe 1 Mai, Ziua Muncii.
„Dragii mei,
În această dimineață, în zori, m-a trezit un glas care grăia așa:
„Schimbarea!
Schimbarea vine la 1 Mai!
Dar un alt glas îl completează așa:
Schimbarea vine la 1 Mai Muncitoresc!”
După care, ambele glasuri dispar.
Dragii mei, ce schimbare va veni la 1 Mai, eu nu știu a vă spune.
Poate fi o schimbare în bine, dar poate fi și o schimbare în mai rău decât acum.
Nu-i așa, dragilor, noi trebuie să credem că va veni o schimbare în bine, pentru că noi acest minunat lucru îl așteptăm.”, se arată în postarea Mariei Ghiorghiu.