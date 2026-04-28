O surpriză neplăcută a devenit virală pe Reddit. Un tânăr din Capitală a realizat abia după ce a achitat avansul pentru un că imobilul nu este racordat la apă și canalizare. Reacțiile românilor nu au întârziat să apară.

De la promisiune la realitate: cum a descoperit problema

Povestea unui bărbat din București a atras rapid atenția în mediul online. Acesta a relatat pe o situație greu de crezut, dar cât se poate de reală.

„Am o problemă destul de gravă și aș avea nevoie de un sfat. Sunt M30, din București. Acum un an am semnat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un apartament într-un cartier nou. Am dat deja un avans de 20%.

Recent am mers să verific starea apartamentului și dezvoltatorul ne-a spus că, de fapt, pe strada respectivă nu există apă și canalizare. Conductele se opresc la aproximativ 100 de metri de bloc”, se arată în mesajul postat de acesta.

Discuția s-a mutat rapid în zona juridică, unde utilizatorii au început să analizeze contractul și să pună întrebări esențiale. Mulți au vrut să știe dacă documentul menționează clar existența utilităților sau dacă există clauze care acoperă astfel de situații. Răspunsul bărbatului a complicat și mai mult lucrurile. „Este trecut că există utilități, dar două pagini mai târziu apare că nu își asumă întârzierile la branșare”, a spus acesta.

Ce spun românii despre situație și ce soluții propun

Reacțiile nu au întârziat să apară și au fost cât se poate de directe. Mulți oameni au criticat dur clauzele din contract, considerându-le cel puțin discutabile: „Este o clauză abuzivă. Cum să nu își asume răspunderea?”, a comentat un utilizator. În același timp, alții au venit cu recomandări concrete, din experiență: „Vorbește cu un avocat și cere dovezi că a depus actele la primărie sau la compania de apă.”

Pe măsură ce discuția a continuat, au fost aduse în prim-plan și riscurile reale pe termen lung. Unii oameni au atras atenția că lipsa utilităților poate bloca inclusiv obținerea unui credit: „Nu există conectare provizorie la apă care să treacă de evaluatorul băncii.”

Alții au descris scenarii frecvente în astfel de cazuri: „Se va ajunge la fosă septică și rezervor de apă, pe care le veți plăti”, în timp ce alții au completat că „se folosesc pompe și hidrofoare sau branșament de șantier.” Concluzia generală a fost destul de clară. Ceea ce începe ca o soluție temporară ajunge, de multe ori, să devină o problemă permanentă, cu costuri suplimentare suportate de locatari.

Cum văd oamenii durata lucrărilor și cât de răspândită este problema

Estimările legate de durata lucrărilor au fost cât se poate de tranșante și deloc încurajatoare. Unii oameni au vorbit din experiență și au oferit termene realiste, dar dure: „Doi ani și jumătate, dacă ai noroc”. Alții merg și mai departe și explică faptul că „în practică, astfel de lucrări pot dura chiar patru ani”, mai ales din cauza , autorizațiilor, proiectării și recepției finale, nu doar a execuției propriu-zise.

Discuția a scos la iveală și un aspect îngrijorător, faptul că nu este un caz izolat. Mai mulți oameni au subliniat că astfel de situații există deja în diferite zone. În unele cazuri, blocuri întregi funcționează ani la rând fără utilități complete: „Sunt blocuri care merg cu fosă și apă din puț”, iar alții au confirmat că „există deja clădiri alimentate cu pompe și hidrofoare”.

Pe lângă explicații și avertismente, nu au lipsit nici reacțiile ironice, care spun multe despre frustrarea generală: „Are încălzire în pardoseală, dar nu are apă”, „Poți să descarci apă dacă ai internet” sau „Strângi apă în sticle și te descurci”.