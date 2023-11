Cum arată Emily, fetița de 9 ani capturată de Hamas și ținută prizonieră timp de 50 de zile

Reîntâlnirea emoționantă după 50 de zile de captivitate! Emily, fetița cu dublă cetățenie irlandeză și israeliană, care a împlinit 9 ani în timp ce se afla în captivitatea grupului terorist Hamas, a fost eliberată.

This hug. Happy days are here again, for Thomas and Emily Hand.

Sâmbătă, Emily și alți 12 ostatici au fost eliberați, marcând sfârșitul unei perioade tensionate pentru familiile acestora.

Tatăl lui Emily, Tom Hand, a declarat că familia nu are cuvinte pentru a descrie emoțiile după 50 de zile provocatoare și complicate.

„Suntem fericiți să o îmbrățișăm din nou pe Emily, dar, în același timp, ne amintim de Raya Rotem și de toți ostaticii care încă nu s-au întors. Vom continua să facem tot ce ne stă în putere pentru a-i aduce înapoi acasă”, a spus el.

Emily Hand, 9, runs into her fathers arms after being reunited for the first time in 49 days.

She is followed by Hila Rotem, 12, running into the arms of her uncle.

Both girls were kidnapped on Oct 7th.

Hila’s mother is still hostage.

